Condena AMLO quema de figura de ministra Piña

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la quema de una figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Norma Lucía Piña el sábado pasado.

“No deben de llevarse a cabo este tipo de actos, no es lo mejor. Creo que hay formas de protestar sin llegar a esos extremos (…), condeno esos actos, no hace falta, tenemos que vernos como adversarios, no como enemigos”.

Andrés Manuel López Obrador | PRESIDENTE de méxico