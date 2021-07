Ebrard va por la Presidencia, del tapado al destapador

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Los aspirantes a disputarse la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024 van tomando posiciones.

En las últimas semanas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha recibido los aplausos de los militantes de Morena y este martes por primera vez, públicamente, el canciller Marcelo Ebrard reconoció su intención de participar en la elección presidencial.

Ante el evidente arranque de la sucesión presidencial, no le incomoda al Presidente Andrés Manuel López Obrador que sus colaboradores expresen sus aspiraciones a sucederlo porque todos, hombres y mujeres, están en su derecho “no hay dedazo”.

Sus colaboradores que tienen aspiraciones e integran su gabinete afirma que están cumpliendo con sus funciones, por lo cual los convocó a que tengan como objetivo superior la transformación de México y el bienestar del pueblo.

El DESTAPADOR

“Ayer dije que soy como el destapador, sólo que mi corcholata favorita va a ser la que el pueblo quiera”.

Un reportero le preguntó, con el mismo sentido del humor si se podrán controlar las corcholatas cuando se inicie de lleno la carrera por la sucesión, a lo que respondió que será el pueblo el que ponga a cada quién en su sitio, porque ya estamos en otros tiempos.

El tapadismo ya es una cuestión del pasado que inventó Porfirio Díaz y se prolongó por muchos años después de la Revolución, dijo López Obrador. Ahora la gente es la principal protagonista del cambio.

“Ya quedó en el pasado esa práctica del tapadismo, de la designación, del dedazo, o aquellas frases célebres, legendarias, de que el que se mueve no sale en la foto y otras hasta más ofensivas de que está flaca la caballada, no, eso ya no, no me preocupa”.

EL TAPADO

Volvió a tocarse el tema de la sucesión a propósito de una reunión del canciller Marcelo Ebrard, quien externó el fin de semana el asunto durante una reunión con sus colaboradores y amigos.

El primer mandatario comentó que no ha hablado del tema con el secretario de Relaciones Exteriores ya que de acuerdo a la Constitución todos tienen derecho a votar y ser votados.

Reiteró López Obrador que atrás quedaron los tiempos del tapado, del dedazo, la cargada y el besamanos, el presidente dijo que no hay ningún conflicto con que expresen sus aspiraciones ya que lo principal es que cumplan sus funciones.

EBRARD AGRADECIDO

El canciller Marcelo Ebrard agradeció que el presidente López Obrador lo haya mencionado entre quienes podrían ser candidatos presidenciales para 2024 y dijo que se encuentra trabajando en su cargo ahora, pero que estará listo para cuando ya sea el momento.

Al ser cuestionado sobre un supuesto comentario que hizo respecto a que AMLO ‘ya lo había destapado’ para ser candidato, el canciller explicó que solo dijo que “hay que agradecerle al presidente que nos tome en cuenta”.

“Faltan dos años y medio (…) por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas”, apuntó.

EL FAVORITO

La casa encuestadora México Elige ha posicionado a Marcelo Ebrard como el “favorito” para suceder a Andrés Manuel López Obrador como presidente de la república en el periodo 2024-2030.

México Elige estableció tres supuestos para las elecciones del 2024, en los que el canciller mexicano ganaría la presidencia con una amplia ventaja sobre los contendientes.

LA FAVORITA

En junio, durante el festejo del triunfo de Morena en las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum fue ovacionada al grito de “¡presidenta! ¡presidenta!”, lo que generó una sonrisa de la jefa de Gobierno.

