“La esposa de mi hijo tiene dinero”: AMLO

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán,; y dijo que las residencias en Houston y la camioneta Mercedes Benz que usan son propiedad de su esposa, “que tiene dinero”.

La semana pasada Latinus y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad (MCCI) difundieron una investigación de los lujos en los que vive el primogénito del presidente López Obrador.

Señalan que Carolyn Adams, pareja de López Beltrán adquirió la propiedad que pertenecía a Keith L. Schilling, alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con el gobierno de López Obrador por más de 151 millones de dólares en obras para Pemex.

Después de esta publicación, el Presidente aprovechó para decir, en su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, que sus opositores y la prensa al servicio de estos “quieren equiparar y decir que los servidores públicos son iguales (a los de otros gobiernos)”.

LEE AMLO y Gatell explican porqué no se vacuna a niños contra el Covid

El jefe del Ejecutivo aclaró que en su gobierno no tienen ninguna influencia sus hijos y no se le da contrato a ningún recomendado. Además, “en el asunto del matrimonio está complicado meterse”.

Indicó, “ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada qué ver con el gobierno. (No se les ha entregado) Ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales”.

Sin embargo, atacó al periodista Carlos Loret de Mola, por hacer grande el escándalo y lo calificó como “mercenario”.

Aseguró que él cree que son iguales, cuando él está al servicio de la ‘Mafia del poder’. Carmen Aristegui hasta quiso comparar el caso con el de la Casa Blanca del expresidente Peña Nieto, dijo.

Recordó el primer mandatario que el informador participó en el montaje televisivo de la banda los Zodiaco y la detención de Israel Vallarta y su pareja Florance Cassez, operativo que estuvo a cargo de Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón.

“Era muy amigo de Genaro García Luna y Felipe Calderón Hinojosa. En los sismos de 2017 fue capaz de inventar el personaje de la niña Frida Sofía, en complicidad de malos funcionarios de la Secretaría de Marina. Tenía de rodillas a casi todos los servidores públicos”, acusó.

Por su parte, Loret de Mola respondió en Twitter que nuevamente el Presidente López Obrador lo insultó y calumnió, pero “no desmintió una sola palabra del reportaje sobre las casonas y los lujos de su hijo”.

Pues otra vez el presidente @lopezobrador_ me insultó y calumnió, pero NO DESMINTIÓ UNA SOLA PALABRA del reportaje sobre las casonas y los lujos de su hijo. Aquí lo pueden ver: https://t.co/Myrx8yWPoK — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 31, 2022

José Vilchis (colaborador)

ebv