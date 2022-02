“La falsa austeridad de López Obrador fue descubierta”: senadora panista

Ciudad de México.— La senadora Kenia López Rabadán exigió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que realicen una investigación sobre los posibles vínculos de corrupción que puedan existir entre la empresa Baker Hughes y la familia presidencial.

También exigimos se investigue y se informe si la familia López Adams ha recibido otros pagos, sobornos, favores o contraprestaciones por parte de la empresa Baker Hughes o de alguna otra empresa beneficiada por Pemex y el Gobierno federal, añadió López Rabadán.

La legisladora federal señaló que la falsa austeridad que pregona el presidente Andrés Manuel López Obrador ha quedado descubierta, ya que en tan sólo tres años de gobierno su hijo mayor y su nuera han amasado una fortuna que el 99 por ciento de la población no tiene y sólo pueden soñarla.

“Hoy el Presidente quiso defender lo indefendible. Habló menos de dos minutos de este caso y lo único que pudo decir es que es la esposa y que no somos iguales. Y efectivamente, no somos iguales, en Morena la corrupción y la hipocresía flotan, no lo pueden ocultar y las autoridades de este país deben investigar”, refirió la senadora panista.