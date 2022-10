“Las encuestas no le favorecían en el PRI”; responde Moreira a Anaya

Ciudad de México.— El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, aseguró que la dirigencia nacional del tricolor nunca operó en contra de la candidatura de Claudia Anaya Mota al gobierno de Zacatecas en las elecciones de este año.

A través de una carta, Moreira Valdez aclaró que aun cuando “las encuestas no le favorecían” para ser la candidata de la coalición Va por México al gobierno de Zacatecas, no hay manera que, desde la dirigencia nacional del PRI, se haya operado en contra de la candidatura de Claudia Anaya.

“Pensarlo ofende a muchas personas que hicimos todo lo posible para que usted tuviera éxito en su campaña. El resultado de Zacatecas, y otros que se han suscitado en el país, no se pueden entender sin revisar los contextos locales y lo ocurrido en esas transiciones democráticas, dijo el priista.

La víspera, la senadora del PRI, Claudia Anaya reaccionó a la presunta conversación en WhatsApp en la que el morenista Ricardo Monreal y el priista Alejandro Moreno pactaron para que David Monreal, ganara la gubernatura de Zacatecas.

“Yo no perdí, me entregaron. Siempre que he tenido alguna oportunidad entrego hasta el alma, quienes me conocen saben que es así. Durante muchos años trabajé y construí un camino posible para encabezar el Gobierno del Estado de Zacatecas, me gané gracias al esfuerzo, el apoyo de la gente”, externó la senadora en redes sociales.

Mi postura ante el audio de hoy en #MartesDelJaguarhttps://t.co/K3awekHqzu — Claudia Anaya 👩🏼‍🦽 (@ClaudiAnaya) October 26, 2022

LEE “El PRI, es un partido endeble que se deja presionar”: PAN

Ante ello, Rubén Moreira señaló resaltó que la falsa información difundida por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, “se contradice con el esfuerzo patente de quienes le acompañamos en ese gran reto”.

En la misiva, Moreira recordó que, por encargo de la dirigencia del PRI, él condujo los acuerdos que se concretaron en la coalición Va por México en las elecciones de 2021, tanto a nivel nacional, como en los estados donde hubo elecciones locales.

“En el marco de esos acuerdos y propuesta por nuestro partido, usted fue seleccionada para ser candidata por la coalición Va por México. Su designación ocupó de hacer esfuerzos políticos para lograr que otros ameritados priistas zacatecanos accedieran a su postulación”.

Además, reveló que dentro de los acuerdos para fortalecer su candidatura se respetaron sus sugerencias para la designación de candidatos a otros cargos de elección popular en Zacatecas.

Incluso, detalló que, de los votos obtenidos por Anaya Mota como candidata de la alianza, 63 por ciento recibidos por la legisladora surgieron del PRI.

ebv