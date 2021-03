Manlio desmiente inversiones en Andorra

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Sin cargo público y sólo con 26 años de edad, la hija del priista Manlio Fabio Beltrones realizó depósitos en Andorra por 10,4 millones de dólares.

Según el diario español El País, sólo entre los años 2009 y 2010, Sylvana Beltrones dejó esa cantidad de dólares en la Banca Privada d’Andorra cuando su padre era líder del PRI en el Senado.

El País filtró que la FGR investiga a Manlio Fabio Beltrones, a su hija y a su esposa Sylvia Sánchez, por presuntas irregularidades en el manejo de cuentas ocultas.

También confirmó que Luis Alejandro Capdevielle, abogado, ex diputado federal suplente es también es objeto de las pesquisas del ministerio público.

Conforme a los avances de la investigación, la ahora senadora Sylvana Beltrones está vinculada con la apertura y manejo de dos cuentas blindadas por el secreto bancario en ese país

El País citó que si bien las cuentas BPA no tuvieron movimientos, la señora Beltrones declaró la intención era depositar 2,8 millones de dólares de la venta de dos apartamentos en Miami.

En alusión al también ex dirigente priista, el diario español citó que Beltrones Rivera resta importancia a las pesquisas.

Síguenos en redes sociales

“Cuando uno está en política es inevitable que le investiguen. He pasado por varias investigaciones. Sin problema. He salido de ellas con la frente en alto. No me preocupa”, dijo.

Incluso, Beltrones dijo a El País que aún no ha sido notificado de esta investigación de la fiscalía, cuyas indagaciones son secretas, según publicó el diario.