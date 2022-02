Mostrar ingresos de Loret de Mola es “legítima defensa”: López Obrador

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que exhibir el supuesto sueldo del periodista Carlos Loret de Mola, quien de acuerdo al mandatario el año pasado ganó 35 millones 200 mil pesos, es “legítima defensa”.

Este lunes, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador acusó a sus adversarios de golpistas que están preparando el terreno para destruir el proyecto de la cuarta transformación.

“No me voy a dejar, ni quedar callado (…) yo pienso que debe de transparentarse todo, el que nada debe nada teme. Yo no sé por qué se alebrestaron, se incomodaron tanto porque señalé aquí, una información que me hicieron llegar sobre lo que gana Loret de Mola”.