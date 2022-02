“Muy bien, Ken”: AMLO agradece apoyo de embajador estadounidense

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento de Alberto Baillères González y expresó sus condolencias a familiares del empresario acaecido el miércoles.

El mandatario manifestó que tuvo con Alberto Baillères una estrecha relación de amistad desde que lo conoció hace más de 20 años, como Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

“En los últimos tiempos fue más estrecha nuestra comunicación; nos teníamos confianza al grado de que él decidió informarme antes que a otras personas su decisión de empezar a entregar sus empresas, los negocios de su corporativo a su hijo Alejandro. Me informó que iba a comenzar a llevar esa entrega en los consejos de administración de las empresas y que quería que habláramos”, reveló el jefe del Ejecutivo.

Durante la conferencia de prensa en las instalaciones de la 23ª Zona Militar en Panotla, Tlaxcala, López Obrador expresó que a la muerte de don Alberto Baillères “estamos hablando de la pérdida de uno de los más importantes empresarios de México”.

El fundador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) recibió en 2015 la Medalla de Honor Belisario Domínguez. Su hijo, Alejandro Baillères, asumió el año pasado el manejo de las empresas del emporio de su padre, quien se mantuvo como presidente honorario y vitalicio.

“Conocí a Don Alberto Baillères desde hace más de 20 años, desde que me desempeñé como Jefe de Gobierno. Siempre platicábamos, convivíamos, me invitaba a comer a su casa, hablábamos de la situación del país; no siempre coincidíamos, pero durante todo el tiempo mantuvimos una relación de respeto”, concluyó.