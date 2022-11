“No importa el tiempo, votaremos en contra de reforma electoral” PRI

Ciudad de México.— El Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que Morena, en la Cámara de Diputados, pospuso la votación de la reforma en materia electoral porque no tiene los votos de la oposición, pero tampoco los de sus aliados.

En conferencia de prensa, diputados del PRI fijaron su postura en contra de la reforma reforma electoral al asegurar que pone en riesgo al INE y al Tribunal Electoral.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, señalo que la iniciativa de reforma electoral no ayuda a la fortaleza democrática ni a las instituciones electorales, mucho menos, dijo, ayuda a que haya equidad en la competencia electoral.

En ese sentido, reiteró que votarán en contra de dicha reforma, “nuestro rotundo rechazo a la iniciativa de reforma electoral. La votaremos en contra, esa será siempre la postura del PRI, así se mueva unos días, dos días o una semana. Tenemos claro que lo más importante es defender la democracia”.

Por su parte, el coordinador de los diputados federales, Rubén Moreira, explicó que la postura de rechazo a esta nueva iniciativa se basa en cuatro puntos: la reforma no es pertinente; el mayor enemigo dela democracia es el crimen organizado y esta propuesta no contempla medidas; es profundamente centralista; y no resuelve las acciones afirmativas en favor de las minorías.