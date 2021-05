“No soy tapadera y no doy instrucciones por caso Cabeza de Vaca”: AMLO

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la solicitud de información de Estados Unidos sobre las acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Yo no estoy dando instrucciones sobre el caso de García Cabeza de Vaca. Es un asunto que está en manos de la Fiscalía General de la Republica”, enfatizó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

En ese sentido, preguntó “Si nos mandan un oficio así, que hacemos? quedarnos callados”, por eso, señaló López Obrador, no hay impunidad y “no queremos ser el hazmerreír de nadie”.

López Obrador mostró el oficio de Estados Unidos donde solicitó información sobre García Cabeza de Vaca López Obrador por presunto lavado de dinero.

“No es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores que esa es su doctrina; también, como titular del Poder Ejecutivo no puedo encubrir a nadie, no soy tapadera”.