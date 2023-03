“Nosotros no espiamos a nadie”, asegura AMLO

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los periodistas no “ponen la agenda” en las conferencias mañaneras de Palacio Nacional.

Lo anterior tras ser cuestionado por la reportera de Animal Político, Nayeli Roldan, ante la posibilidad de que acuda el general Audomaro Martínez Zapata, que encabeza Centro Nacional de Inteligencia, para explicar contratos del software Pegasus para intervenir llamadas.

Recordar que esta semana se dio a conocer la investigación “Ejército Espía”, que denunció una estructura secreta de espionaje ilegal con el software Pegasus para interferir en las investigaciones de abusos de activistas que denuncian violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas.

Durante la conferencia mañanera, Nayeli Roldan preguntó a López Obrador, que en su calidad de Comandante de las Fuerzas Armadas, podría solicitar que el general Audomaro Martínez Zapata acuda a la conferencia mañanera para explicar la base legal de la compra del software Pegasus y espionaje.

López Obrador respondió “No tiene por qué venir, nosotros informamos, hoy mismo se dará a conocer todo lo que ustedes están solicitando”.

¿Por qué no podría venir el general?, reviró la reportera.

“Porque no es a partir de lo que a ustedes les conviene, que son contarios a nosotros”, dijo López Obrador

“Pero esta tribuna es para la sociedad”, enfatizó Nayeli Roldan.

“Sí para todos, para nuestros temas, pero ustedes no van a poner la agenda, por qué si tienen todos los medios para expresarse, manifestarse, todos los días nos atacan. No hay objetividad, no hay profesionalismo. Es una prensa tendenciosa, vendida, alquilada al servicio de los corruptos. Entonces por qué les vamos hacer el caldo gordo a ustedes”.

🔴|| Hoy, una periodista de verdad, sacó de cuadro, sacó de su estado de confort a @lopezobrador_.



✅¡Bien @nayaroldan por exigir transparencia y que se rindan cuentas!👏🏼



pic.twitter.com/vzDNjIczge — Alan Adame  (@AlanAdameMX) March 10, 2023

EL GOBIERNO NO ESPÍA

Luego de conocerse que la Sedena espió a un defensor de derechos humanos en Tamaulipas, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se trate de acciones de espionaje, si no de inteligencia e investigación que lleva el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para no usar la fuerza.

“Se tiene que hacer investigación, que no espionaje que es distinto, el Instituto de Inteligencia (CNI) hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza”.

LEE “Nosotros no espiamos a nadie”, asegura AMLO

ebv