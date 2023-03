Buscan alianza para la defensa de la vida en México y España

Ciudad de México.— Los dirigentes de las organizaciones provida Pasos por la Vida, de México, y de la Fundación Más Vida, de España, Jahel Torres y Álvaro Ortega, respectivamente, se reunieron recientemente con el objetivo de intercambiar experiencias y establecer alianzas para fortalecer el movimiento provida en ambos países.

Álvaro Ortega, presidente de Fundación Más Vida, explicó que en Europa desde hace algunos años se están creando este tipo de alianzas, como la iniciativa llamada “One of Us” (“Uno de nosotros”), que es una federación de asociaciones provida a nivel europeo que se reúnen con cierta frecuencia y organizan campañas e iniciativas conjuntas. Y consideró importante que también haya este tipo de alianzas a nivel trasatlántico, que es uno de los objetivos de su encuentro con Jahel Torres, presidente de Pasos por la Vida.

Para Jahel Torres, “el movimiento Provida a nivel mundial es como una gran hermandad, nos une la misma causa” y, por lo mismo, considera “muy enriquecedor” el intercambio de experiencias, el saber cómo se vive en cada país la lucha por los derechos humanos de una forma tan rica y tan vasta.

“Sí, definitivamente, es necesaria una alianza internacional provida”, dice convencida. Espera que la relación entre la asociación Pasos por la Vida y la Fundación Más Vida tenga mucho fruto y, sobre todo, que genere mucho crecimiento para ambas organizaciones y para el movimiento Provida.

El encuentro entre ambos líderes provida se dio previo a la realización de sus Marchas por la Vida en sus respectivos países, programadas para el 12 de marzo en Madrid y el 29 de abril en la Ciudad de México.

GOBIERNO DE ESPAÑA PROFUNDIZA POLÍTICA ANTI-VIDA

Álvaro Ortega.- Para nosotros, España es un ejemplo de la causa Provida en toda Hispanoamérica. Conocemos mucho cómo el movimiento de Argentina se levantó contra la reforma de la ley del aborto. Aquí en México nos consta que hay muchos movimientos Provida y hay un fuerte clamor en defensa de la vida; ahora, próximamente el 29 de abril habrá una gran Marcha por la Vida aquí en México. Y para nosotros es una inspiración puesto que España en particular estamos viviendo una deriva cada vez más preocupante, porque el gobierno actual se empeña en coartar el derecho a la vida a toda costa.

Ya teníamos una ley del aborto libre, totalmente permisiva, pero este año, justamente hace escasas semanas, se aprobó una nueva reforma de esta ley donde liberaliza aún más el aborto. Y lo hace, sin duda, perjudicando a la mujer que se somete a esta práctica, puesto que, en primer lugar, elimina los tres días de reflexión para poder pensar acerca de este acto, estamos hablando de acabar con la vida humana de su hijo, de su bebé; debemos resaltar que es un acto absolutamente irreversible e irreparable. También lo que hace es quitar la patria potestad a los padres, puesto que permite que las niñas de 16 y de 17 años puedan abortar sin permiso paterno.

Coarta también la objeción de conciencia de los médicos poniendo listas públicas para ponerles la diana e impedirles que puedan promocionar en hospitales si ponen como requisito el que no sean objetores de conciencia en la práctica del aborto. Y lo que más nos llama la atención es que toda esta reforma de la ley del aborto -como decía- coarta el derecho a la vida, perjudica a la mujer y no contempla en ningún caso ningún tipo de ayuda o solución a una mujer que se encuentra en un momento de dificultad, de vulnerabilidad y de desamparo.

REFRENDARÁN ESPAÑOLES “SÍ A LA VIDA”

Álvaro Ortega.- Este año celebraremos la gran Marcha por la Vida este 12 de marzo, y se espera una gran movilización de España. Se están organizando autobuses en las ciudades y esperamos congregar a decenas de miles de personas en defensa de la vida que recorrerán las principales calles de Madrid. Es una marcha unitaria donde nos juntamos más de 500 asociaciones Provida y todos bajo un mismo lema, bajo un mismo color; el lema es “Sí a la Vida” y el color es el verde, verde esperanza. Y cada asociación, cada organización, nos dedicamos a organizar una parte distinta de lo que es la marcha para aunar y sumar fuerzas.

CRECE TENDENCIA A MENOSPRECIAR LA VIDA HUMANA

Jahel Torres.- En el caso de España, es triste decirlo, pero los grupos Provida de allá ya tienen que velar por la vida completa, ya no es solamente el humano concebido el que está en riesgo, como en el caso de México, sino que ya es el otro extremo: personas que han sido económicamente productivas, que han dejado todo, por dejar de serlo, pareciera que ya no tienen valor.

En este sentido, el ver cómo esos países llevan esta lucha Provida, a nosotros nos llena de inspiración para idear mejores estrategias para impedir que avance la cultura de la muerte. Porque, la verdad es que la tendencia mundial es hacia eso: hacia menospreciar la vida humana que no sea valiosa, a juicio de determinado grupo de poder. Y justo el mensaje, el lema de las marchas de Pasos por la Vida, va cambiando año con año, dependiendo de lo que se esté viviendo en México.

Para este año, el lema de la Marcha Provida es: “México date cuenta”, como un llamado al despertar de la sociedad de que la situación no está bien. Y es que en México llevamos 16 años de la legalización del aborto y vemos que la situación no ha mejorado porque el aborto no era la solución y nunca lo va a ser. Cabe precisar que las marchas de Pasos por la Vida son siempre un “Sí a la Vida”, pero vamos cambiando el lema cada año para que la sociedad se dé cuenta de lo que México está viviendo en este punto de la historia.

EL RETO: QUE LA POBLACIÓN TOME CONCIENCIA

Álvaro Ortega.- Lo más importante, efectivamente, es concienciar a la sociedad. Es importante que este debate esté en la sociedad, que se vea un gran clamor en las calles y de alguna manera despertar conciencias. Eso es súper importante, porque al final la cultura puede hacer la ley o la ley y la cultura. En ese sentido, 1) tenemos que concienciar a la sociedad de que es muy importante defender la vida del ser humano más indefenso de la sociedad, y 2) apoyar a la mujer embarazada, que es cuando la mujer puede estar en un estado de mayor vulnerabilidad, por tanto ahí tiene que estar la sociedad para apoyarla.

Cabe destacar que son muy importantes las iniciativas que surgen desde la propia sociedad en defensa de la mujer, es decir, distintas expresiones Provida de ayuda a estas mujeres para que puedan continuar adelante con su embarazo. Son iniciativas ciudadanas y son ayudas de los particulares que deberían partir de los propios gobiernos; o sea, no deberían existir asociaciones Provida asistenciales que ayudan a la mujer embarazada, no debería ser necesario. Debería ser una prestación social más del Estado. Pero no es así. Vemos cómo se destinan cientos de millones de euros a financiar los abortos al menos en España, mientras que los recursos para apoyar a la maternidad brillan por su ausencia.

CAPACITAR PARA LA DEFENSA DE LA VIDA Y LA MATERNIDAD

Álvaro Ortega.- Eso lo estamos haciendo al menos en España. Fundación Más Vida es una fundación de jóvenes de defensa de la vida y la maternidad. Y una de las misiones que tenemos en nuestra fundación es la formación de los jóvenes, vamos a la base, a la raíz, a dar argumentos, a dar formación para que los jóvenes en su día a día en los colegios, universidades o trabajos puedan defender la vida bajo una fundamentación. Y de hecho, ahora mismo, se está celebrando en Madrid un curso de formación para los voluntarios de la Marcha por la Vida.

Se realizó en tres lunes consecutivos, en el primero de ellos se abordó el inicio de la vida humana impartido por una ginecóloga; en el segundo, el final de la vida humana, la eutanasia y los cuidados paliativos, impartido por uno de los mejores médicos especialista en cuidados paliativos; y en el tercer lunes se abordó desde un contexto sociocultural el origen de todas estas políticas públicas que atentan contra la vida humana. En este curso participaron 150 jóvenes de manera presencial.

Es una de nuestras labores de nuestro día a día. Nosotros nos dedicamos a sembrar en la raíz, a formar a los jóvenes, a organizar campañas de ayuda a esas organizaciones Provida asistenciales para dotarles de esas ayudas que necesitan para que puedan atender a más mujeres en situación de vulnerabilidad.

Jahel Torres.- En el caso de la formación de los jóvenes Provida, Pasos por la Vida tiene una restructuración que hacer.

Actualmente, en lo que estamos trabajando es en el Proyecto Isabel, que consiste en hacer una recaudación dentro de la Marcha Provida que realizamos año con año. Con lo recaudado, dependiendo del monto obtenido, se apoya a cierto número de mujeres embarazadas; y en marzo, un mes antes de que empiece la siguiente campaña con la siguiente marcha, se les hace el baby shawer. El apoyo económico es para pagar las consultas y los medicamentos que necesitaron durante su embarazo.

Sin embargo, hay mucho qué hacer, porque, en realidad la tarea es muy amplia y la meta es grande, porque la formación debería darse en las escuelas, en todo tipo de escuelas debería darse; y no es así: la educación sexual es una educación completamente genital, no es lo que la población necesita.

Definitivamente necesitamos ahondar sobre la alfabetización corporal, que las mujeres conozcan su cuerpo, que sepan el lenguaje que tiene, que entiendan exactamente en qué momento empieza la concepción, qué consecuencias hay después, qué riesgos hay al practicarse un aborto.

NECESARIO, CLAMOR SOCIAL EN DEFENSA DE LA VIDA

Jahel Torres.- Las marchas provida son importantes, porque es necesario salir a las calles, a demostrarle al Estado que no importa lo que legalice: siempre el bien va a estar ahí. O sea, no importa si es legal o no es legal, al final lo que nosotros queremos es que la mujer aunque tenga la puerta abierta por la ley, sepa que siempre va a estar respaldada, que no está sola y que no es la única opción, que está dentro de su ser algo mucho más importante y más trascendente que lo que puedan decirle de afuera.

Álvaro Ortega.- Sí, es necesario que todos los mexicanos puedan marchar el 29 de abril, ya que es muy importante defender la vida. En España lo vamos a hacer este 12 de marzo en las principales calles de Madrid. En todos los países del mundo tiene que haber este tipo de movimientos, este tipo de reivindicaciones y de clamor social en las calles para defender la vida. Es fundamental.

