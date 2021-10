Reconoce AMLO que puede haber corrupción en niveles bajos del gobierno

Ciudad de México.— Cuestionado porque no se ven los cambios ofrecidos en distintos órdenes de gobierno donde se presume que no hay corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no establece relaciones de complicidad con nadie y que lo podrán calificar de todo, menos de corrupto.

El presidente dijo que puede existir corrupción abajo, pero que está trabajando para eliminarla por completo de su gobierno.

“Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, son otros tiempos”, afirmó.

Respecto a que todavía no se aprecia el cambio en distintos niveles de gobierno y que no se ha encarcelado a exfuncionarios acusados de corrupción, negó haber intervenido en la liberación del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, quien escribió una carta en la que se dijo preso político.

Respecto a la situación en Sonora, donde se ha denunciado que se mantienen en el gabinete de Alfonso Durazo a gente conocida como “padrecistas” sinónimo de corrupción. Respondió el mandatario que Durazo lleva apenas dos meses en el gobierno y habría que esperar una rectificación en esos casos.

López Obrador rechazó haber intervenido para que se castigue o se libere a nadie, porque no ha establecido relaciones de complicidad con ninguna persona u organización.

En la conferencia de prensa matutina en el salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador manifestó que en su gobierno, a diferencia de sus antecesores, se respetan las decisiones del Poder Judicial y reiteró su confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Duramente cuestionado porque no se ha procedido contra exfuncionarios acusados ante la Fiscalía General de la República, López Obrador sostuvo que en su gobierno se combate la corrupción como se barre la basura de arriba a abajo en las escaleras.

Respecto a que Padrés llevó su proceso en libertad dijo que es respetuoso de la decisión del Poder Judicial, “es parte de los cambios; desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie”, aclaró.

-“¿Usted leyó la carta y le creyó que él era un preso político, hubo un acuerdo con usted o su gobierno para que saliera libre?”, insistió una reportera.

-“Sencillamente no era un asunto de mi competencia, es que hay ahora sí hay división y equilibrio de poderes; antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, en especial el Presidente, entonces se quedó la costumbre, por eso me estás preguntando de que el presidente era omnímodo, todopoderoso, y que los otros dos poderes Legislativo y el Judicial eran un apéndice. Nosotros no tenemos nada que ver en eso”, concluyó.

