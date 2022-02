“Se hizo un escándalo sin fundamento contra mi hijo”: AMLO

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos, explicara la relación de la empresa Baker Hughes de México con Pemex, que generó el escándalo del hijo del mandatario José Ramón López Beltrán.

López Obrador afirmó que el ataque a su hijo, señalado de vivir en una mansión de esta empresa ubicada en Houston, no fue contra José Ramón, sino en contra del mandatario por parte de aquellos que rechazan la transformación del país en el gobierno de la 4T.

“Se hizo un escándalo sin fundamento contra mi hijo –porque lamentablemente los hijos pagan en este caso por sus padres- y el ataque fue contra mí, porque soy yo el que tiene que enfrentar a la mafia del poder…pero saldremos adelante porque la honestidad es un escudo que nos protege”.

Precisó que si no fuese por eso y hubiera establecido relaciones de complicidad con empresarios o dirigentes, no podría encabezar un proceso de transformación; no podría hablar, ni sería libre para gobernar.

En Pemex no hay empresas consentidas: Octavio Romero

Romero Oropeza explicó que Baker Hughes es una de las mil 500 empresas proveedoras de servicios a Pemex y que ha participado desde hace más de 20 años en licitaciones y que en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto obtuvo los mejores contratos con mayores ganancias.

Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Romero Oropeza descartó que haya habido conflicto de interés en cuanto a la mansión mencionada; y aclaró que fueron mentiras las que se publicaron en la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Desmintió a columnistas que publicaron en forma errónea los términos en que la petrolera Baker Huges ganó contratos al participar en licitaciones ; y que relacionaron con José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams al haber ocupado una casa en Houston, Texas.

“Es evidente que desconocen la mecánica de los contratos y el otorgamiento de los mismos en licitaciones en las que Baker Hughes llegó a presentar mejores condiciones y mayor rentabilidad que las otras empresas que presentaron propuestas más costosas”, concluyó.

José Vilchis (colaborador)

ebv