Sentencian al torturador de la periodista Lydia Cacho

Ciudad de México.- Debido a altos índices de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó doble Hoy no circula.

Indicó que este miércoles 09 de junio, deberán suspender su circulación en horario de las 5:00 a las 22:00 horas, los siguientes vehículos:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1 cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

Vehículos de uso particular con matrícula local sin holograma de verificación y los vehículos con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o cuyo holograma no sea “E”, “00” ó “0”.

⚠️Se activan medidas por altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México ⚠️



📢Mas info: https://t.co/GYeNHK0JJQ pic.twitter.com/UXV7MveVXW — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 8, 2021

Unidades que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea NON, con excepción de aquellas que usen válvulas de desconexión seca.

Vehículos de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas.

Taxis con holograma de verificación “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b) les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

La dependencia explicó que una alta radiación, casi nula nubosidad y falta de viento provocaron el estancamiento y acumulación del contaminante.

Indicó que durante esta fase de contingencia ambiental es necesario que la población no se exponga al aire contaminado, a fin de disminuir los riesgos a la salud.