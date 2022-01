Reconocen incremento de contagios Covid en Edomex

Estado de México.- El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que el número de contagios de COVID-19 en el Estado de México ha incrementado, sin embargo, los niveles de hospitalización no han subido a la misma velocidad, resultado del avance en la vacunación, por lo que hizo un llamado a quienes no han recibido sus dosis a que se vacunen.

“Reiterar que hemos tenido un incremento importante en el número de contagios, pero afortunadamente no en las hospitalizaciones, ¿qué debemos hacer? vacunarse, quien no se ha vacunado, refuerzo a quien le toca el refuerzo y seguir manteniendo las medidas preventivas y continuar con nuestras actividades.

Todo nuestro reconocimiento al trabajo y el compromiso del personal del sector salud del #Edoméx que nos ha apoyado durante la pandemia. pic.twitter.com/Shu1wzEnXI — Alfredo Del Mazo (@alfredodelmazo) January 19, 2022

“Porque no podemos ya dejar de continuar con las actividades, tenemos que seguir, ha sido una época muy complicada en todos los sentidos, en las clases para los alumnos, maestros, la economía, los negocios, el empleo, entonces debemos se seguir cuidándonos mucho con las medidas preventivas pero seguir con nuestras actividades, no bajar la guardia, pero sí continuar, darle continuidad”, afirmó.

Del Mazo Maza invitó a las personas que no se han vacunado a que se acerquen a los Centros Regionales de vacunación para poder realizarlo, y dio a conocer que cerca de 250 mil mexiquenses que no habían recibido sus dosis, ya lo han hecho.

“Queremos seguir invitando a la gente a que se vacune, quienes no se hayan vacunado, todavía tenemos un número de gente que no se ha vacunado, que se acerque, pusimos 11 Centros Regionales en distintas partes del Estado de México, para que quienes no se hayan aplicado la vacuna lo puedan hacer.

“Ya se ha logrado ir retomando, es decir, ya ha habido una disminución, ya los rezagados, así les llamamos a quienes no se habían vacunado, pues, quizás por el crecimiento de la pandemia”, apuntó.

El Gobernador Alfredo Del Mazo informó que el Estado de México es la entidad que más vacunas ha aplicado en el país, con más de 23.5 millones, y la cobertura de vacunación es del 89 por ciento, por arriba de la media nacional que es del 82 por ciento.

Por tal motivo, destacó la responsabilidad de las familias que se han aplicado su esquema completo de vacunación, así como el trabajo de las vacunadoras mexiquenses.

Detalló que ya se terminó con la aplicación del refuerzo de la vacuna en mayores de 60 años y se continúa con el sector salud, mientras que el 20 de enero se concluirá con el magisterio, demanda que habían pedido los maestros mexiquenses.

Asimismo, dijo, el fin de semana se concluirá con la aplicación de la vacuna para el sector de 15 a 17 años, ya que solo falta el municipio de Ecatepec, y se termina la próxima semana con los mayores de 14 años con su primera dosis, para después continuar con los mayores de 12 años.

Durante la entrega de la de la Rehabilitación del Centro de Salud Santiago, en Zumpango, el Gobernador mexiquense agradeció y reconoció el trabajo realizado por el personal que conforma al sector salud, a casi dos años del inicio de la pandemia por COVID-19, situación que ha sido un reto para las familias mexiquenses, pero sobre todo para quienes cuidan de la salud de la población.

El mandatario estatal indicó que su administración sigue trabajando en el fortalecimiento del sector salud del Estado de México, mediante la rehabilitación de los Centros de Salud de la entidad.

“Continuamos con la rehabilitación de los Centros de Salud en el estado, lo he expresado en otras ocasiones, prácticamente el 80 por ciento de todos los padecimientos de salud se atienden en el primer nivel de atención, es decir, aquí en estos espacios se resuelve el 80 por ciento de los padecimientos, de las enfermedades, de las necesidades de las familias en materia de salud y por eso hemos apostado por tenerlos en las mejores condiciones posibles.

“Tenemos mil 221 Centros de Salud en todo el Estado de México e hicimos un compromiso de rehabilitar todos, los mil 221 Centro de Salud, ahí vamos avanzando con el que entregamos el día de hoy llevamos 522 Centros de Salud rehabilitados”, puntualizó.

Del Mazo Maza agregó que en el tema del rezago de medicamentos para atender enfermedades crónicas, la administración estatal está en comunicación con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para actualizar el esquema de medicina y tener los Centros de Salud con abasto.

ARH