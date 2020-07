Se registran dos sismos en la CDMX

Ciudad de México.- El Metro de la CDMX informa que, este sábado 4 y domingo 5 de julio, permanecerán cerradas las estaciones Zócalo y Allende, Línea 2.

Lo anterior, como parte de las acciones integrales del Gobierno de la Ciudad de México en el marco de la contingencia sanitaria y con el objetivo de disminuir el flujo y concentración de personas en el centro de la ciudad.

El Metro CDMX exhorta a los usuarios a acatar las medidas de autocuidado y prevención, el llamado es a la corresponsabilidad ciudadana, a permanecer en casa si no hay necesidad de salir, y al uso de cubrebocas y caretas en caso de transportarse en el Metro CDMX, el objetivo es salvar vidas, el reto es no contagiar y no contagiarse.

En este contexto, el STC mantiene las cinco reglas para ingresar y viajar en el Metro de la CDMX: