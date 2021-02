Silvano Aureoles sufre hemorragia nasal en plena rueda de prensa

Quintana Roo.- Convencidos de que el derecho a la vida es el primer derecho humano y con argumentos jurídicos-científicos, integrantes del movimiento provida en Quintana Roo expusieron a diputados locales por qué la despenalización del aborto es un acto de incongruencia.

Convocados a participar en el Foro Virtual Provida, como parte de un Parlamento Abierto organizado por el Congreso del estado sobre los autollamados e inexistentes “derechos sexuales y reproductivos”, médicos, juristas y psicológicos dieron argumentos en defensa de la vida.

A partir de que no es un derecho sino un delito, los ponentes consideraron que, sea por razones científicas, jurídicas o psicológicas, el aborto no es la solución para las mujeres que enfrentan un embarazo no planeado, además de que esta práctica no es la principal causa de mortalidad materna y que en la práctica médica ningún aborto es seguro.

Síguenos en redes sociales

En opinión de la psicóloga Laura Adriana Vidal, está documentado por la comunidad científica que una mujer que recurrió a la práctica del aborto tiene efectos a nivel emocional como estrés postraumático, trastorno de ánimo, depresión profunda y hasta tendencias al suicidio.

Desde el punto de vista médico-científico, el Dr. José Manuel Madrazo, maestro de Ciencias de la Salud UPAEP, dijo que la vida inicia desde la concepción porque el embarazo es un proceso genético controlado y gradual siempre continuo que termina con la formación de un ser humano.

”Una cosa es un tumor que genera una enfermedad y hay que extirparlo, pero un bebé no es mi cuerpo, está en mi cuerpo y no se puede decidir por él, es un individuo biológico”, dijo.

A su vez, Max Rodríguez, doctorante en derecho, sostuvo que es necesario que los diputados locales no se dobleguen a filosofías o modas ajenas a tener un estado de bienestar físico y social en el estado y pidió a los legisladores que “no echen al basurero el contrato social de Quintana Roo de garantizar la vida”.

En tanto, Ingrid Tapia, abogada constitucionalista, expresó que el Congreso del estado no puede avalar esta reforma por errores al debido proceso jurídico, toda vez que antes de cambiar las leyes del código penal debe haber una reforma constitucional local.

Aclaró que el aborto no está tipificado como un derecho en ninguna parte del mundo y la contradicción está en que un delito no puede ser al mismo tiempo un derecho y que además no puede legislar en materia de derechos humanos ni implorar acuerdos internacionales para despenalizar el aborto que no hayan sido avalados por el Senado de la República.

A su vez, Diana Cristal González, doctora en Derecho, expuso que las víctimas de agresiones y abusos sexuales no piden practicarse un aborto sino justicia y terminar con la impunidad y explicó que el aborto ya está permitido bajo ciertas causales en la entidad.

En respuesta a algunas interrogantes de los diputados de Quintana Roo y como parte de las conclusiones de este foro, los especialistas en la defensa de la vida, coincidieron en que el aborto no revictimiza a las mujeres y que en prisión hay más hombres que mujeres por aborto al haber provocado lesiones en su pareja.

Por su parte, los diputados que participaron en este foro provida, expresaron su satisfacción por la realización de este diálogo circular que orienta con más argumentos el sentido de su voto sobre despenalizar el aborto en la entidad.