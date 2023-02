“Tenemos un presidente que se cree emperador”: Ricardo Anaya

Estados Unidos.- Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de México, en su video de los lunes, señaló que tenemos un presidente que se cree emperador y por eso vive en un palacio y dice “no me vengan con que el cuento de que la ley es la ley.”

Foto: Cuartoscuro.

El panista asegura que por esta forma de pensar ningunea a los poderes Legislativo y Judicial. “Ojalá entendiera que la ley es la medida, el diálogo el camino y la unidad el motor”, puntualizó el exlegislador.

Tenemos un presidente que se cree emperador. Por eso vive en un palacio y dice “no me vengan con que el cuento de que la ley es la ley.” Por eso ningunea al Legislativo y al Judicial.

pic.twitter.com/gWLBKXWPuY — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) February 13, 2023

Ni en el día en que se celebra la Constitución, López Obrador, la quiere respetar.

Haciendo alusión a que en Querétaro el pasado 5 de febrero, este “mandó a la orilla” del presídium a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y al presidente del Congreso, Santiago Creel y poniendo a su lado a los generales del Ejército y a su propio secretario de Gobernación.

“La misma Constitución establece que el poder se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los tres con la misma jerarquía”.

El panista recalcó que López Obrador sigue sin entender que no es un emperador. “A cuatro años de ser presidente, López Obrador no entiende que no es un emperador y por eso se rodea de sus generales, no lo entiende y por eso se fue a vivir a un palacio, mil veces más lujoso que lo que eran Los Pinos”, comentó Anaya.

Foto: Cuartoscuro.

El panista también señala que cuando Morena perdió terreno en la Ciudad de México, López Obrador se enojó y se lanzó contra la clase media por tener una supuestamente actitud de aspiración.

“Hizo su berrinche y se le fue encima con todo a la clase media, declarando que las personas con licenciatura, con maestría, con doctorado tienen una actitud aspiracionista, como si tener aspiraciones en la vida fuera algo malo”, comenta Anaya.

