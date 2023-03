Cárteles mexicanos principales amenazas para EU: DEA

Roma.— El Papa Francisco ofreció consuelo a las familias de los mineros polacos que fallecieron en unas minas de carbón entre el 20 y 23 de abril del año pasado.

Ante el dolor de estas familias, a quienes agradeció por su visita, el Sumo Pontífice expresó no saber qué decir. “El silencio es compasivo”, les dijo.

El Santo Padre no dirigió un discurso a las familias para demostrar su cercanía con las víctimas y sus familias. Lo hizo con oración.

“La oración a veces, en estos momentos… parece que Dios no nos escucha. Está el silencio de los muertos y el silencio de Dios. Y este silencio a veces nos da rabia. No tengan miedo: esa rabia es oración. Es uno de los “¿por qué?” que continuamente repetimos en estas situaciones. Y la respuesta es: “En la oscuridad, el Señor está cerca nuestro”. No sabemos cómo, pero está cerca de nosotros”.

