Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la vida: Lola Velarde

Nueva York.— Global Center for Human Rights tiene una destacada participación en la V Cumbre Transatlántica organizada por Political Network for Values y organizaciones aliadas, la cual se desarrolla en la sede de Naciones Unidas y reúne a altos políticos, legisladores y líderes civiles de cuatro continentes.

Neydy Casillas, vicepresidente de asuntos internacionales del Global Center for Human Rights, se une a decenas de líderes que acuden a la V Cumbre Transatlántica, en Nueva York, para reafirmar y celebrar los verdaderos derechos humanos reconocidos y consagrados en la Declaración Universal (DUDH) de 1948.

El evento se desarrolla en el marco del 75 aniversario de la DUDH y bajo el tema “Afirmar los Derechos Humanos Universales – Uniendo Culturas por la Vida, la Familia y las Libertades” . Es organizado por Political Network for Values (Red Política por los Valores – PNfV).

En la Cumbre participa un selecto grupo de altos funcionarios de gobiernos, legisladores, expertos, y líderes políticos y cívicos activamente comprometidos con la vida, la familia y las libertades.

Todos ellos son protagonistas a nivel global o local en el avance de la agenda de valores fundamentales.

“Desde Political Network for Values trabajamos por la defensa de los derechos humanos universales. Esta cumbre es un espacio para sumar, unir, generar lazos y oportunidades de colaboración entre todos los que estamos comprometidos en la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de los padres a educar a sus hijos”, dijo José Antonio Kast, presidente de PNfV.

Los paneles de discusión abordan la validez y actualidad de la DUDH, los actuales riesgos y desafíos para los derechos humanos, la relevancia de promover el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano y presentan políticas públicas, iniciativas legislativas y buenas prácticas que han sido eficaces en protección de diversos derechos y libertades.

La Cumbre es organizada en alianza con The Heritage Foundation, Center for Fundamental Rights, Foundation for a Civic Hungary, Global Center for Human Rights, International Centre on Sexual Exploitation, Family Watch International, C-Fam, ADF International, The Institute for Women’s Health, International Organization for the Family y Talenting Group.

Political Network for Values es una red internacional de políticos activamente comprometidos con la promoción y la defensa de la vida, la familia y las libertades.

