ICE retira agentes de Minnesota luego de protestas y disparos mortales

Minnesota.- La salida de algunos agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Minnesota se concretará en las próximas horas, en medio de una creciente crisis política y social marcada por muertes de civiles, protestas y tensiones entre autoridades locales y el gobierno federal.

De acuerdo con reportes de Associated Press (AP), Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza y uno de los principales rostros de los operativos contra migrantes en el estado, dejará Minnesota junto con un grupo de agentes federales.

La información fue confirmada por fuentes familiarizadas con el tema y llega tras semanas de protestas, reclamos ciudadanos y presión política por el actuar de los agentes federales.

Los operativos federales se intensificaron luego de dos hechos que generaron indignación. El 7 de enero murió Renne Good, ciudadano estadounidense, tras recibir disparos de agentes de ICE. El 24 de enero, el enfermero Alex Pretti falleció en un incidente similar en Minneapolis.

Defensas oficiales y cuestionamientos públicos

Un día antes de conocerse la salida de los agentes, Gregory Bovino defendió públicamente la actuación de sus elementos.

Durante una conferencia de prensa realizada en Minnesota, el funcionario justificó el uso de la fuerza al señalar que el agente involucrado “estaba tomando una decisión en una fracción de segundo”.

En esa misma comparecencia, Bovino calificó el caso de Alex Pretti como una “tragedia prevenible”.

Organizaciones civiles y autoridades locales intensificaron sus reclamos para que cesaran los operativos federales en zonas urbanas del estado.

El alcalde de Minneapolis confirma el repliegue

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, confirmó públicamente que el retiro de agentes comenzará esta semana. El lunes, desde Minneapolis, declaró que “algunos agentes federales comenzarán a abandonar el área” y anunció una reunión inmediata con el zar fronterizo.

“Hoy hablé con el presidente Trump y agradecí la conversación. Expresé cuánto se ha beneficiado Minneapolis de nuestras comunidades inmigrantes y fui claro en que mi principal petición es que la Operación Metro Surge debe terminar”, escribió Frey a través de la red social X.

Ese mismo día, Frey publicó un mensaje en la red social X tras conversar con el presidente de Estados Unidos.

Today, we lost another Minneapolis neighbor after multiple ICE agents pummeled him and shot him to death.



How many more people need to die or get shot before this ends?



President Trump, I am calling on you to put the American people and this American city first & get ICE out. pic.twitter.com/iGkziVRPUI — Mayor Jacob Frey (@MayorFrey) January 24, 2026

Añadió que el presidente Trump “coincidió en que la situación actual no puede continuar”.

Tom Homan llega a Minnesota para supervisar

Horas después, el presidente Donald Trump anunció que Tom Homan, su zar de la frontera, viajará a Minnesota para intervenir directamente en la crisis.

Según información difundida por Fox News, Homan asumiría funciones de supervisión sobre los operativos de ICE en el estado.

“I just had a very good telephone conversation with Mayor Jacob Frey, of Minneapolis. Lots of progress is being made! Tom Homan will be meeting with him tomorrow in order to continue the discussion. Thank you for your attention to this matter!” – PRESIDENT DONALD J. TRUMP pic.twitter.com/vonJcCaW2s — The White House (@WhiteHouse) January 26, 2026

Trump confirmó en Truth Social que sostuvo una llamada con el alcalde de Minneapolis.

“¡Se están logrando muchos avances! Tom Homan se reunirá con él mañana para continuar la conversación”, escribió el presidente de Estados Unidos desde Washington.

Bovino, una figura clave en la polémica migratoria

Gregory Bovino ha sido una figura central en las redadas migratorias en Minnesota. La semana pasada volvió al centro del debate público tras el caso de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años asegurado por agentes de ICE durante una redada para detener a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias, en Minneapolis.

En declaraciones difundidas por medios locales, Bovino defendió el proceder de sus agentes y aseguró:

“Debo decir inequívocamente que somos expertos tratando con niños”.

Sus palabras fueron publicadas tras el operativo y avivaron el debate sobre los alcances y límites de las acciones federales en comunidades migrantes.

