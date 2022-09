Libertad religiosa no debe ser un concepto abstracto: papa Francisco

Kazajistán.— El papa Francisco concluyó su 38 viaje apostólico de tres días en Kazajistán con motivo del Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales.

Hizo un llamado a la paz y a la libertad religiosa durante la clausura del “VII Congress of leaders of world and traditional religions” que se realizó en el Palacio de la Independencia de Nur-Sultan.

En su discurso final, el papa Francisco reiteró, de nueva cuenta, que la libertad religiosa no debe ser un concepto abstracto, sino un derecho concreto.

El pontífice reafirmó el valor del Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común.

Expresó su gratitud al pueblo del país asiático “les agradezco la acogida que me han dispensado y la oportunidad de vivir estos días de diálogo fraterno junto a los líderes de muchas religiones. Que el Altísimo bendiga la vocación de paz y unidad de Kazajistán”.

El Santo Padre se pronunció por defender el derecho a la religión, a la esperanza y a la belleza.

Defendamos para todos el derecho a la religión, a la esperanza, a la belleza: al Cielo. Porque todo ser humano, en su singularidad irrepetible, si entra en relación con lo divino, puede irradiar una luz especial sobre la tierra. #ViajeApostólico — Papa Francisco (@Pontifex_es) September 15, 2022

“Cuántas personas, en cambio, aún hoy son perseguidas y discriminadas por su fe! Hemos pedido con firmeza a los gobiernos y a las organizaciones internacionales competentes que apoyen a los grupos religiosos y a las comunidades étnicas que han sufrido violaciones a sus derechos humanos y a sus libertades fundamentales, y violencia por parte de extremistas y terroristas, también como consecuencia de guerras y conflictos militares”, señaló el Papa.

Antes de viajar de regreso a Roma, Francisco expresó al presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart K. Tokayev su “gratitud por la hospitalidad” recibida durante estos tres días y aseguró sus oraciones por todos los ciudadanos.

El extremismo, el radicalismo, el terrorismo y cualquier otra incitación al odio, a la hostilidad, a la violencia y a la guerra no tienen relación alguna con el auténtico espíritu religioso, y han de ser rechazados con la más resuelta determinación. #ViajeApostólico — Papa Francisco (@Pontifex_es) September 15, 2022

El Jefe de Estado regaló al Papa un dombra, instrumento musical tradicional kazajo al que el Pontífice se había referido en su primer discurso público.

