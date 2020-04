Mexicanos varados en Argentina piden ayuda para regresar a casa

Ciudad de México.- “Nos interesa que nos quedemos quietos, si no nos movemos, el virus no se mueve”, advirtió el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud Hugo López Gatell, quien reiteró que aunque este viernes iniciarían las vacaciones de Semana Santa, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, no hay vacaciones.

“No piensen que son vacaciones, no piensen en ir a la playa, porque no podrán ser alojados”, expresó López Gatell.

En la conferencia de prensa, agradeció al secretario de Turismo, Miguel Torruco su colaboración con el sector turístico para coadyuvar en las medidas sanitarias ante la emergencia nacional por el Coronavirus.

“La meta no es que se acabe la epidemia pronto, no perdamos de vista”, es decir el objetivo no será cancelar bruscamente la epidemia, por lo que con las medidas que estamos tomando es aplanar la curva y evitar el mayor número de contagios.

Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo #COVID19 | 3 de abril de 2020



➡ https://t.co/4LyIAdCVZ8 pic.twitter.com/AvQTZWYISa — SALUD México (@SSalud_mx) April 4, 2020

Además la Secretaría de Salud (Ssa) confirmó 10 nuevas muertes por Covid-19, con lo que suman 60, y reportó mil 688 casos positivos en México, 178 más que ayer.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, informó que que hasta el momento han estudiado a 15 mil 688 personas.

ARH