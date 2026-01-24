Miles marchan por la vida en Washington: “una batalla que hay que librar y ganar”, dice Trump

Washington D.C.— Miles de personas se concentraron en la capital de Estados Unidos para participar en la Marcha por la Vida, una movilización anual que volvió a ocupar el centro de Washington y que dejó claro que, pese al fallo de la Corte Suprema de 2022, el debate sobre el aborto sigue abierto y activo en el país.

La marcha se realizó en el National Mall y avanzó hacia el Capitolio, en el aniversario de la sentencia Roe vs. Wade, con el lema “La vida es un regalo”.

6 years ago, @POTUS was proud to be the first president in history to attend the March for Life. Since then, he has made incredible strides to defend the unborn.



"We have stopped forced taxpayer funding of abortion at home and abroad…Every child is a gift from God."❤️🇺🇸 pic.twitter.com/g8d5uXXmGq — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

La convocatoria reunió a familias, jóvenes y organizaciones de distintas regiones, quienes expresaron su rechazo al aborto y su intención de mantener presencia pública en un escenario legal que hoy depende de las decisiones de cada estado.

Un mensaje presidencial que apela a la sociedad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje pregrabado en el que recordó su participación en ediciones anteriores y vinculó la marcha con un esfuerzo que, dijo, va más allá de las decisiones institucionales.

“Esta es una batalla que hay que librar y ganar, no solo en los pasillos del poder, sino sobre todo en los corazones y las almas de la gente”, expresó Trump.

El presidente señaló que la discusión sobre la vida humana debe sostenerse en el ámbito social y cultural, además del político.

Te puede interesar: Monterrey epicentro para fortalecer a la familia con el Congreso Internacional de las Familias 2026

Trump también agradeció a quienes participaron en la marcha, en el marco del camino hacia los 250 años de la Declaración de Independencia, y destacó que el tema del derecho a la vida sigue siendo parte del debate público nacional.

JD Vance: “Tienen un aliado en la Casa Blanca”

El vicepresidente JD Vance participó de manera presencial en la Marcha por la Vida y se dirigió a los asistentes desde el National Mall, en el centro de Washington. En su mensaje reafirmó el respaldo del gobierno federal a quienes se oponen al aborto.

“Tienen un aliado en la Casa Blanca”, dijo Vance durante su discurso.

El vicepresidente recordó la decisión de la Corte Suprema que anuló el precedente de Roe vs. Wade y la calificó como un punto de cambio en el marco legal del país.

"The March For Life, my friends, is not about just a political issue… it is about whether we will remain a civilization under God, or whether we will ultimately return to the paganism that dominated the past." – @VP JD Vance 🇺🇸 pic.twitter.com/CbqQPlpyo4 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Vance también compartió un mensaje personal al informar que él y su esposa, Usha Vance, esperan a su cuarto hijo.

“Que conste en acta que tienen un vicepresidente que predica con el ejemplo”, expresó ante los asistentes.

Carteles con mensajes directos

Durante el recorrido, los participantes portaron carteles con mensajes visibles a lo largo de la marcha.

Entre ellos se leían frases como “Un ser humano es un ser humano. No importa cuán pequeño” y “Cásate y ten hijos, no te arrepentirás”.

Las consignas reflejaron una postura centrada en la defensa de la vida humana y en el papel de la familia, elementos que han caracterizado históricamente a esta movilización, realizada de manera anual desde 1974.

En Estados Unidos, 20 Estados han aprobado leyes que limitan o prohíben el acceso al aborto, luego de que la Corte Suprema dejó de reconocerlo como un derecho a nivel federal en 2022.

El llamado del papa León XIV a los jóvenes

Desde el Vaticano, el papa León XIV envió un mensaje dirigido a los participantes de la Marcha por la Vida. En su mensaje, el pontífice pidió sostener un diálogo social amplio y constante en favor de la vida humana.

El Papa llamó a “reafirmar la sacralidad de la vida como fundamento indispensable de todos los demás derechos humanos” y a “reafirmar el valor de la existencia humana”.

También animó a las personas, en especial a los jóvenes, a continuar trabajando para que la vida sea respetada en todas sus etapas.

León XIV describió la marcha como un testimonio público y exhortó a mantener un camino pacífico, con presencia social y diálogo con autoridades civiles y políticas.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH