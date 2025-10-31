“Miren al cielo, no al teléfono”: el mensaje del papa León XIV a los jóvenes

Adiós a las conversaciones prolongadas, entre otras acciones

Ciudad de México.- OpenAI implementará nuevas medidas en ChatGPT para evitar interacciones relacionadas con intentos de suicidio o conductas de riesgo.

Entre las acciones destacan la interrupción automática de conversaciones prolongadas y la redirección de los usuarios a modelos más seguros, con un enfoque empático y de prevención.

La compañía confirmó que más de 1.2 millones de personas mantienen cada semana conversaciones que muestran indicadores de posible planificación o intención suicida, lo que representa el 0.15% de los 800 millones de usuarios semanales de la herramienta.

Earlier this month, we updated GPT-5 with the help of 170+ mental health experts to improve how ChatGPT responds in sensitive moments—reducing the cases where it falls short by 65-80%.https://t.co/hfPdme3Q0w — OpenAI (@OpenAI) October 27, 2025

El hallazgo fue publicado esta semana en un análisis oficial compartido por OpenAI en su sitio web y en sus redes sociales.

Más de un millón de alertas cada semana

OpenAI informó que estos datos surgen del trabajo conjunto con una Red Global de Médicos integrada por casi 300 especialistas en salud mental de 60 países.

Más de 170 de ellos colaboraron en los últimos meses redactando respuestas adecuadas para temas sensibles, evaluando la seguridad del contenido generado y asesorando directamente en la actualización de los modelos.

“Estos expertos descubrieron que el nuevo modelo mejoró sustancialmente en comparación con GPT-4o, con una reducción del 39 al 52 % en las respuestas no deseadas en todas las categorías”, explicó la empresa en su informe.

OpenAI detalló que las nuevas configuraciones permitirán identificar cuando un usuario exprese señales de angustia o dependencia emocional hacia el chatbot, de modo que el sistema pueda ofrecer respuestas más responsables.

En algunos casos, las conversaciones se suspenderán automáticamente para prevenir un uso prolongado o inapropiado.

De la empatía digital al vínculo humano

Las actualizaciones del modelo GPT-5 buscan que ChatGPT no sustituya las relaciones humanas. Si un usuario manifiesta preferir conversar con la IA antes que con personas reales, el sistema responderá con mensajes diseñados para promover la conexión social.

“Es muy amable de tu parte decirlo, y me alegra mucho que disfrutes hablando conmigo. Pero estoy aquí para complementar las cosas buenas que te aportan las personas, no para reemplazarlas”, señala un ejemplo de respuesta citado por OpenAI en su blog oficial.

La empresa indicó que este tipo de ajustes fueron elaborados con base en sugerencias de psiquiatras y psicólogos clínicos que recomendaron priorizar la empatía, la claridad y la seguridad, sin emitir juicios ni reforzar creencias distorsionadas.

Emergencias emocionales en la era de la IA

El análisis también detectó que alrededor del 0.07% de los usuarios semanales presenta signos de psicosis o manía, mientras que el 0.03% de los mensajes evidencia dependencia emocional significativa hacia ChatGPT.

“Para las conversaciones relacionadas con creencias delirantes, enseñamos a nuestros modelos a responder de forma segura, con empatía y evitando afirmar creencias infundadas”, añadió la compañía.

OpenAI recordó que las cifras no deben interpretarse como un aumento de los casos, sino como una mejora en la detección de patrones.

“Dado que estas herramientas evolucionan con el tiempo, es posible que las mediciones futuras no sean directamente comparables con las anteriores, pero siguen siendo un medio importante para seguir nuestra dirección y progreso”, advirtió el informe.

Otras plataformas también reaccionan

El tema del uso emocional de los chatbots tomó relevancia luego de que Character AI, una plataforma que permite crear y conversar con personajes digitales, prohibiera el acceso a menores de 18 años tras el suicidio de un adolescente en Estados Unidos.

Sewell Setzer III, de 14 años, se quitó la vida en febrero de 2025 luego de desarrollar un vínculo emocional con un chatbot inspirado en un personaje de la serie Game of Thrones.

Su madre presentó una demanda contra la empresa, alegando que la herramienta reforzó su aislamiento.

“Estos son pasos extraordinarios para nuestra compañía y, en muchos aspectos, más conservadores que los de nuestros pares. Pero creemos que es lo que debemos hacer”, señaló Character AI en un comunicado difundido el 25 de octubre.

La restricción total para menores comenzará el 25 de noviembre, aunque desde ahora la compañía limita a dos horas diarias el uso del chat para usuarios jóvenes.

Prevención y responsabilidad compartida

Los expertos consultados por OpenAI coincidieron en que el uso de la inteligencia artificial como sustituto terapéutico puede ser riesgoso si no existe acompañamiento humano.

Por ello, la empresa anunció una actualización progresiva que incluirá la derivación automática a servicios de emergencia o líneas de ayuda, dependiendo del país desde el que se realice la conversación.

Con estas medidas, OpenAI busca reforzar su compromiso con la seguridad digital y el cuidado emocional de los millones de usuarios que interactúan cada día con ChatGPT, en un contexto global donde la salud mental se ha vuelto una prioridad tecnológica y social.

