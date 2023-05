OTAN enviará fuerzas adicionales en Kosovo tras enfrentamientos con serbios

Ciudad de México.— Han pasado 11 meses de que “Jodie”, una mujer de 39 años dio a luz a su hija, por lo que dice estar “un millón de veces agradecida por no haber escuchado a los médicos, pues la animaron a abortar.

En entrevista concedida al sitio web australiano Kidspot, la madre, confesó que consideró su embarazo era su última oportunidad de tener hijos.

Sin embargo, afirmó que sus médicos empezaron a animarla a abortar debido a supuestas discapacidades.

“Dijeron que, por mi edad, mis antecedentes como fumadora y otras estadísticas había un alto riesgo de síndrome de Down”.

Recordó que las palabras de los médicos la enfurecieron.

A menudo se anima a las madres embarazadas a abortar a sus bebés basándose en el diagnóstico de síndrome de Down.

Se calcula que entre el 60% y el 90% de los bebés a los que se diagnostica esta discapacidad en Estados Unidos mueren en el vientre materno, y esta práctica es habitual en todo el mundo.

“Creemos que tienes que ponerle fin”

Sin embargo, el diagnóstico de síndrome de Down no fue el único problema señalado por los médicos que animaron a Jodie a abortar a su bebé.

Tras una ecografía realizada a las 30 semanas de gestación, Jodie afirma que los médicos le dijeron que “no podían ver” algunas partes del cuerpo del bebé. Lo que sugería que la niña podría nacer con trastornos que alterarían su vida.

“Fue entonces cuando me dijeron: ‘Creemos que tienes que ponerle fin’”, relató Jodie.

“Fue horrible. Entré en una espiral. Perdí el control. Me eché a llorar. Después no pude oír nada”, dijo. Contó al medio que investigó cómo sería abortar a un bebé de 30 semanas y “simplemente no podía hacerlo”.

“Busqué la realidad de terminar con un niño en esa gestación y me destruyó. Me inducirían el parto y daría a luz a un niño muerto”, cuenta.

Al darse cuenta, tomó una decisión y decidió no seguir el consejo de los médicos. “Todo en mí decía: ‘No, esto no tiene sentido’”, dijo. “Lo que me decían no me parecía bien”.

“Soy una mejor versión de mí misma gracias a ella”

Para la ahora madre, las predicciones de los médicos sobre la salud de su bebé no eran aceptables. Según cuenta, la mujer estaba convencida que se equivocaban.

A las 40 semanas de gestación y tras 30 horas de parto, Jodie dio a luz a Jasmine. Contrario al pronóstico de los médicos, la niña nació viva y sana.

Aunque nació con ictericia, Jasmine no tiene síndrome de Down, no le faltan membranas, nervios ni glándulas, y ahora es una niña de 11 meses sana, feliz y precozmente inteligente.

Incluso, cuenta la madre que ya ha comenzado a gatear y su única dificultad médica es tendencia al reflujo espontáneo.

“Ha cambiado mi mundo por completo. Soy una persona diferente y una mejor versión de mí misma gracias a ella”.

JAHA