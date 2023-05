Reino Unido evitará recesión en 2023: FMI

Ciudad de México.— Ginecóloga obstetra certificada, con 45 años de experiencia y exabortista dio testimonio de su conversión de ser proaborto a provida y recordó el momento en que se dio cuenta de que nunca más podría volver a abortar.

De acuerdo a Live Action McMillan detalló que durante su residencia en obstetricia y ginecología en 1969 expuesta por primera vez al aborto cuando pasó seis semanas en una “sala de obstetricia infectada”.

Durante las madrugadas, bajo secreto de no mencionar lo que allí sucedía, se trasladaba a pacientes sangrando con un útero agrandado.

“Esa primera noche, estaba de guardia. Estaba sentada en la estación de enfermeras escribiendo órdenes y escuché a las enfermeras hablar y de repente me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡Ah! Estas mujeres venían de las fábricas de abortos de callejones de Chicago”, dijo.

“No hablaban porque los abortistas les dijeron falsamente que si admitían haber tenido un aborto inducido se iban a meter en problemas legales. No es verdad. Los abortistas lo harían y, por supuesto, se estaban protegiendo”.

LEE “Vi a mi bebé y lo destruí”; Mujer narra experiencia tras aborto

Beverly McMillan detalló que los abortistas aconsejan a las mujeres que mientan sobre un aborto químico o quirúrgico, porque son tratadas “como basura”.

En cualquier caso, las mujeres no serán procesadas y los abortistas en realidad están protegiendo sus propios intereses, dijo.

Su corazón estaba en querer ayudar a las mujeres y empezó a pensar que para que las mujeres no fueran tratadas tan mal, el aborto debería ser legal.

En 1973, McMillan estaba casada y vivía en Kentucky con tres hijos. El aborto se legalizó un año después y comenzó a ofrecer abortos en el primer trimestre a sus pacientes. En 1974, ella y su familia se mudaron a Jackson, Mississippi, donde no había negocios de abortos. Luego, una organización de abortos llamada Family Health Services le pidió a McMillan que fuera su médico. Ella estuvo de acuerdo y la clínica abrió en 1975, cometiendo abortos de dilatación y legrado en el primer trimestre. En total, estima que realizó unos 500 abortos. Llevaba una vida cómoda, pero era miserable.

Fue durante este tiempo que McMillan compró el libro “El poder del pensamiento positivo”, que la ayudó a regresar a Dios. El primer capítulo del libro les dice a los lectores que repitan 10 veces al día: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”. McMillan decidió no hacer eso, al principio.

“En ese momento estaba desesperada”, le dijo a Rose. “Era enero/febrero del 76. Tiempo miserable. Sun no había salido en un mes. Estaba lloviendo y hacía frío. Y estaba a punto de tener pensamientos suicidas, así que finalmente me rendí y dije: ‘Está bien, diré esa maldita cosa’. Estaba en mi auto en el estacionamiento de médicos en Baptist Hospital cuando finalmente me di por vencido y simplemente dije: ‘Está bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece’. En ese momento, tuve una experiencia notable. La presencia de Jesucristo en el asiento trasero del auto detrás de mi hombro derecho como el sabueso del cielo saltando de la maleza”.