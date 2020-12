Banxico mantiene sin cambio tasa de interés interbancaria

Ciudad de México.— El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que no hubiera consenso entre el sector empresarial respecto al aumento del 15 por ciento del salario mínimo en el país.

La víspera, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) acordó, sin unanimidad, incrementar el salario mínimo de 123.22 a 141.7 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2021.

Ante ello, López Obrador calificó de insensato pensar que su incremento pueda afectar la economía del país.

“No se logró el consenso que se deseaba en la Comisión de Salarios Mínimos, no estuvieron de acuerdo los representantes de los empresarios, sí estuvo de acuerdo el sector obrero y también el Gobierno. No fueron muchas las diferencias, sí se planteó como ofrecimiento el incremento de salarios por parte del sector empresarial, pero los integrantes de la Comisión no consideraron que fuera suficiente”.

En conferencia desde Bavispe, Sonora, López Obrador señaló que es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo.

En ese sentido, refirió que durante más de 30 años se castigó el salario de los trabajadores, por ello este debe ser justo y alcanzar para el sustento de la familia.

El mandatario argumentó que se decidió tener un salario especial para trabajadores domésticas y jornaleros agrícolas que son muy mal pagados.

ebv