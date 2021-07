Caso Lozoya, un año y la investigación sigue abierta

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.— Hace más de una década, en 2010, México fue de los pioneros en movilidad eléctrica de Latinoamérica, pero por algunas razones como la falta de normatividad y la regulación, se ha visto rezagado y superado por países como Argentina, Brasil y Chile.

Alan Nieto, E-mobility Lead Manager de ABB México, empresa líder en tecnología y energía eléctrica, explicó que uno de los limitantes es la normativa a nivel federal de infraestructura eléctrica, pues son quienes deben poner los estándares a las empresas de cargadores e instalaciones.

Por otro lado, mencionó que hay limitantes de ejecución, ya que los planes ya se habían planteado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la cual ha puesto un gran esfuerzo, pero aún no se han puesto en marcha. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya habido avances, pues destacó algunos logros a nivel local y nacional.

En primer lugar, Nieto detalló que México ya cuenta con más de tres mil puntos de recarga de vehículos en vía pública, esto sin contar los de empresas y residenciales. Además, hay 11 marcas que producen autos eléctricos en el país, entre ellas Nissan, Chevrolet, Ford, Renault y Audi.

Esto es un gran avance, pues en 2018, el director ejecutivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jaime Francisco Hernández, mencionó en el México Energy Forum 2018, que nuestro país contaba con 900 centros de carga es decir, en tres años la cifra ha aumentado en más del 200 por ciento.

Respecto al transporte público, comentó que en la Ciudad de México está el Metrobús como un gran ejemplar eléctrico, y agregó que en Guadalajara ya existe la primera flotilla de vehículos de transporte público con dicha tecnología. En cuanto al sector privado y mercancía, empresas como Bimbo ya han incluido proyectos de reparto y logística de este tipo.

Alan Nieto hizo énfasis en esta tendencia a nivel mundial y puso como ejemplo a Inglaterra, quien ha adelantado 10 años su plan de movilidad eléctrica, esperando que para 2030 ya no produzcan vehículos con motores de gasolina, ni siquiera híbridos, sino que sean eléctricos para así evitar la contaminación del aire.

Por otra parte, el directivo de ABB México explicó que competencias como la ABB Fórmula E como laboratorio para probar nuevas tecnologías, que posteriormente podrán ser utilizadas en las calles de las ciudades del mundo. Por ejemplo, los nuevos cargadores de ABB ultrarrápidos, cargan un automóvil de carreras en seis minutos; de éstos, México ya cuenta con nueve cargadores.

El experto en electromovilidad comentó que entre los cargadores disponibles actualmente, también están los de carga nocturna, que cargan una batería de 50 kW en seis horas, y los que se usan en carretera, que tardan aproximadamente de 25 a 30 minutos. Nuestro país cuenta con más de 60 cargadores de este tipo, y un trayecto carretero de la CDMX a Texas, con 17 puntos de carga.

Por último, Nieto enfatizó la importancia de la participación de la sociedad, pues la movilidad sustentable no solo se trata de movilidad eléctrica o planes de gobierno, sino de estrategias y del esfuerzo de las personas por utilizar mejores alternativas y hacer un buen uso de la energía eléctrica y el transporte.

