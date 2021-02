¡Con tanto meme! Osito no evade la NOM-051 y te explicamos porqué

México.- Aunque la imagen del Osito Bimbo se viralizó como marco para fotos de perfil en Facebook, saltó en diversos productos y hasta posó de modelo para el famoso Tonayán, en la realidad el uso del personaje inició a ser removido paulatinamente de algunos empaques y hasta el 1 de abril desaparecerá por completo, como lo especifica la Norma Oficial Mexicana NOM-051 para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

La imagen del Osito Bimbo no viola la Norma Mexicana establecida desde el año pasado, pues la nueva disposición es específica al señalar que desde abril no se podrá incluir personajes, deportistas, actores, dibujos animados o cualquier imagen que pueda inducir al consumo a niños en aquellos producto que tengan un sello de alerta o más.

Y la viralización del personaje, no pertenece a la realidad, todo empezó por la imagen de una campaña que sí existió pero en octubre y noviembre del 2020, donde por un tiempo limitado el Osito acompañaba al perrito Puppy de Pétalo, promocionando unas servilletas.

A partir de ahí se generaron diversas “apariciones” del Osito Bimbo en otros productos, que reflejó el sentir de millones de internautas en respuesta a esta nueva normativa, que también contempla el nuevo etiquetado con sellos hexagonales en diversos productos y ya había sido fuente de diversos memes.

“Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta en los que se utilicen palabras, textos, diálogos, ilustraciones, imágenes, denominaciones de origen y otras descripciones que se refieran o sugieran, directa o indirectamente a cualquier otro producto con el que pueda confundirse, o que pueda inducir al consumidor a suponer que el alimento se relaciona en forma alguna con aquel otro producto”, indica la NOM-051 en su capítulo 4, especificación 1.3.

Debido a ello, el Osito Bimbo no está violando la Norma al “reaparecer” en un empaque de servilletas, ni en otros productos que no tengan sellos hexagonales de advertencia como: exceso de sodio, azúcares o grasas trans.

Así como la normativa contempla las nuevas etiquetas negras en ciertos productos por los excesos, también personajes como: el Tigre Toño, el elefante Melvin, Chester Cheetos, El tucán Sam junto con el Osito Bimbo, forman parte de las imágenes no permitidas en el empaque de los productos, pero solo de alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados.

¿Qué pasará entonces con el Osito Bimbo?

Como lo indican diversos expertos en marketing, publicidad y comercio: la gama de mercancías de Grupo Bimbo es tan amplia que podría aparecer en otros productos que no contengan sellos hexagonales, y que no sean alimentos o bebidas no alcohólicas.

Podría aparecer en la línea de la marca como los productos Saníssimo, o en empaques de panes de caja o tortillas más saludables que no requieren ningún sello.

Pero solo son posibilidades, hasta ahora ninguna marca se ha pronunciado oficialmente al respecto, sobre si existe alguna alternativa para rescatar a sus personajes en productos alternos.

