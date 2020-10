Congruencia, el valor de éxito para la empresa actual

Ciudad de México.— Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió en definitiva el acuerdo que modificaba las reglas de energía renovable a empresas privadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no descarta promover una reforma en materia energética.

López Obrador afirmó que defenderá el interés público por encima de los intereses personales o de grupo; y se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) que en el pasado fueron debilitadas por los gobiernos del PRI y del PAN hasta querer desaparecerlas.

“Vamos a ver si hay otra instancia y para defender el interés público. Si es necesario propondría, en su momento lo he dicho, una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales. Para que el interés general, el interés del pueblo esté por encima de intereses personales o de grupo, por legítimos que sean. Somos distintos, ya no queremos la política neoliberal”.

Tras afirmar que se respetará el actual marco legal en la materia, el presidente López Obrador respondió a un cuestionamiento en el sentido del anuncio de la empresa española Iberdrola de que no invertirá en México porque no existen reglas claras para las empresas privadas del sector energético.

“Ellos no aceptan esta nueva política y por eso tenemos protestas, y por eso El País, el periódico español que defiende estas empresas nos ataca un día sí y el otro también. Pero ahora sí que hasta les ofrecemos disculpas por lo que estamos haciendo, ojalá y algún día nos comprendan; pero nosotros no podemos traicionar al pueblo de México, no le puedo fallar al pueblo de México”, concluyó.