Gobierno propondrá a Banxico usar recursos del FMI para pagar deuda

Ciudad de México.— La Encuesta sobre el Impacto Generado por Covid-19 que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que el 85.5 por ciento de las empresas en el país indicaron haber tenido alguna afectación en sus ganancias durante el confinamiento por la pandemia.

De acuerdo al informe publicado, el 73.8 por ciento sufrieron una disminución en sus ingresos, el 50.2 por ciento tuvo una baja en la demanda, 29.2 por ciento registró escasez de insumos y el 16.6 por ciento aplicó cierres temporales o paros técnicos.

No obstante, la mayoría de las empresas que sufrió afectaciones durante el confinamiento también obedeció a que no tuvieron claridad en las metas, optimización de recursos o que no tuvieron un plan para escenarios catastróficos.