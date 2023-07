Inflación desciende hasta 4.79% durante julio

Ciudad de México.— Alejandro Martí, empresario, filántropo y fundador de la organización México SOS, murió a los 73 años de edad.

Martí, dueño de las empresas de artículos deportivos Martí, cobró relevancia en el ámbito nacional después de que su hijo Fernando fuera secuestrado y asesinado.

Fue en junio de 2008 cuando Fernando, de 14 años de edad, fue secuestrado mientras se dirigía a la secundaria.

Al cabo de 53 días fue hallado muerto al interior de la cajuela de un auto abandonado en Coyoacán.

Fue célebre por su frase contra las autoridades de seguridad “si no pueden renuncien”.

“Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada”

