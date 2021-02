Llega Uber Planet a México

Nueva York.- Por error Citibank transfirió 500 millones de dólares a un grupo de prestamistas de la firma de cosméticos Revlon, un error bancario sin precedentes.

Un juez ya determinó que los poseedores del fondo no tienen obligación de regresarlo. En este caso, el juez Jesse Furman en Manhattan sentenció que se trata de transacciones finales y completas, no sujetas a revocación.

El error ocurrió el 11 de agosto de 2020 y desde entonces han estado en litigio por dicho monto, unos 1000 millones de pesos mexicanos.

Citigroup informó que apelará la decisión ya que cree tener derecho a los fondos y “continuaremos buscando una recuperación completa de ellos”, dijo una portavoz.

El banco con sede en Nueva York aseguró que se trató de un error humano, y algunos prestamistas accedieron a devolver el dinero que les enviaron, aunque otros no.

Citibank es la división de consumo de la empresa multinacional de servicios financieros Citigroup, de acuerdo al sitio Infobae.

Citibank fue fundado en 1812 con el nombre de City Bank of New York, para después cambiar de nombre y pasar a ser First National City Bank of New York​. Citibank es un banco global con 3280 sucursales en 36 países.​

emc