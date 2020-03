Más de la mitad de los mexicanos viven al día

Ciudad de México.— Así como se atiende desde hace tres meses el avance de la pandemia por Covid-19 en México, a partir de la próxima semana se va a evaluar la evolución de la misma, para tomar nuevas decisiones tanto en la atención oportuna a las personas contagiadas como la protección de la economía popular y las finanzas pública, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No olvidemos, hay países en donde pueden parar la economía, porque tienen una economía formal fuerte; nosotros como herencia del modelo neoliberal, nos dejó a la mitad de la población viviendo, sobreviviendo de la economía informal”.

En México hay una mayoría, más de la mitad de la población que vive al día y si no trabaja, no come y esa gran mayoría está dentro de la economía informal, donde la gente se busca la vida como puede, pero gracias a esta economía informal, dijo, no fue mayor el estallido social y de violencia en México en los últimos 36 años, dijo.