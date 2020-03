Gasolina cuesta $13 pesos en 23 estados

Ciudad de México.— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) pide que sea decretada formalmente la Declaratoria de Contingencia Sanitaria.

Lo anterior, luego de que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell confirmó que la actividad y movimiento de la gran mayoría de personas no ha disminuido a pesar de sus llamados a permanecer en casa.

La Coparmex explicó que la solicitud la hacen en nombre de los pequeños y medianos empresarios que no saben qué hacer o qué no hacer ante el Covid-19.

“No saben cómo explicar las decisiones del Gobierno Federal; y cómo pedir a sus trabajadores, por ejemplo, que se queden en casa ante la pandemia, si no se han activado los mecanismos que prevé la propia Ley Federal de Trabajo”, puntualizó a través de un comunicado.

La certeza se da a través de la Declaratoria de Contingencia Sanitaria, sin ella, por más que la Secretaría de Salud invite a la gente a quedarse en casa; diga y pida a los cuatro vientos que las y los trabajadores del sector privado no se presenten en sus empleos, no es posible porque las y los empresarios requieren de la Declaratoria para no caer en la ilegalidad, y para brindar certeza a sus empleados y que sepan que no han perdido sus puestos de trabajo.

Urgimos al @GobiernoMX a emitir una Declaratoria de Contingencia Sanitaria en beneficio de millones de trabajadoras y trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas.

Lo mejor es cumplir con la ley y con la Declaratoria de Contingencia Sanitaria, para empezar, las y los trabajadores podrían quedarse en casa en tranquilidad, dijo la Coparmex.

“Con ella, sí sería posible Quedarnos En Casa y los trabajadores estarían protegidos por el periodo que marca la ley, al menos un periodo de 30 días en dicha circunstancia, tiempo en el que las empresas estarían obligadas a pagar a sus trabajadores el salario mínimo, y la empresa que pueda económicamente, podría ofrecer un salario mayor que el mínimo”.

Además, advirtió que han sido 30 días los que han pedido estar en casa. ¿Por qué no ayudar a las familias mexicanas a que lo hagan en paz? Ello, con la salvedad, como suele ocurrir, de los giros como el de medicamentos, comestibles, agropecuarios e hidrocarburos entre otros, que sean necesarios para la población, explicó.

