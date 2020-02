Respaldan creación de Comité para evaluar ciclos de la economía en México

Ciudad de México.- El tema de la logística y el comercio exterior para México es un tema fundamental pues representa el 87% del PIB. Nuestro primer socio comercial es Estados Unidos con más de 719,000 millones de dólares y al ser el primer socio comercial de nuestro país el tema logístico es fundamental.

En entrevista, Francisco Rosenzweig, vicepresidente de American Chamber México en materia de Comercio Exterior y Logística, indicó que uno de los retos que enfrentamos como parte de este proceso de apertura de la economía mexicana es precisamente tener una plataforma logística que nos permita seguir avanzando en posicionar los productos mexicanos en el exterior.

Si consideramos que de poco más de 550,000 millones que comerciamos con Estados Unidos, el 70% se hace sobre ruedas, es decir por tractocamiones, Un 20% por tren y un 10% por barco, queda claro que el tema logístico es muy importante y lo que tenemos de infraestructura en la zona fronteriza con el norte todavía tiene muchas áreas de oportunidad. Ahí es donde creo que deberíamos de enfocar los esfuerzos en abrir más pasos fronterizos, puntualizó Francisco Rosenzweig.

El especialista en comercio exterior y logística dijo que en lo que se refiere a el comercio con las economías asiáticas, el corredor logístico de la parte del Pacífico todavía tiene muchas áreas de oportunidad, por lo que es éste uno de los retos.

Si bien hemos enfocado nuestro comercio al mayor mercado del mundo que es Estados Unidos, también es cierto que deberíamos de considerar la posibilidad de fortalecer la logística para poder exportar los agroalimentos que se producen en el sureste de México al Pacífico, para economías como China y a todas aquellas donde los productos perecederos especialmente tienen una gran oportunidad en términos de competencia por calidad y precio.

Con respecto al TMEC recientemente aprobado por los Estados Unidos y que se espera entre en vigor en la segunda mitad de 2020, Rosenzweig consideró que no representará un cambio radical en la forma como se venía operando.

Si bien se negociaron nuevas condiciones en materia laboral, medioambiente e inversión, en términos generales no debiera haber una variación importante en nuestras relaciones de comercio, pero a nivel doméstico, en la implementación de la reforma laboral y los requerimientos que se tienen que alcanzar ahora, por ejemplo en lo que se refiere al sector automotriz o al tema del acero, evidentemente tendrá un impacto de nuestra cadena de valor y ahí es donde debemos de poner más atención, orientar y procurar a los empresarios para que entiendan que para poderse beneficiar de esas reglas de origen, se deben alcanzar los objetivos planteados, explicó.

Si bien es cierto que hay un periodo de gradualidad y que se espera que el TMEC pueda entrar en vigor en algún momento de julio o agosto, lo cierto es que el periodo, para lo que se refiere a las reglas de origen es únicamente para el sector automotriz, autopartes, acero, y lo que se conoce como productos de hogar, refrigeradores, lavadoras, etc., donde en las reglas de origen se actualizaron los estándares y son más altos en términos de contenido nacional o regional. Aquí lo bueno es que de alguna manera como región América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá, va a obligar a que haya mayores inversiones.

Hoy el comercio que tenemos está recargado en Estados Unidos, pero con Canadá nuestro comercio es apenas de poco más de 25,000 millones de dólares, por lo que una de las áreas de oportunidad que consideró Rosenzweig es en definitiva el mercado canadiense.

Al día de hoy solamente tenemos un puente aéreo en la parte central de Canadá a donde exportamos productos. La logística hacia Canadá se hace a través del mercado estadounidense y en términos generales es más inercial, lo cual es bueno porque se mantiene la certidumbre de las inversiones, no obstante debiéramos de fomentar mayores puntos de entrada a Canadá en busca de crecer este mercado.

Hablando de socios comerciales el comercio más importante que tiene México es con Estados Unidos, después con China y el tercero es la Unión Europea como bloque comercial.

Cuando hablamos de China hablamos de más de 75,000 millones de dólares, seguidos de más de 550,000 millones de dólares de Estados Unidos, el tercer socio comercial de México es Europa como bloque con apenas poco más de 65,000 millones de dólares, entonces es importante pensar no solamente en la logística sino en las preferencias comerciales, porque si bien la logística es fundamental para mover los bienes que producimos, también la diferencia en las preferencias arancelarias se vuelve muy importante.

Francisco Rosenzweig explicó que uno de los motivos por el cual nos hemos enfocado más al mercado de los Estados Unidos, más allá de ser nuestro vecino y el mayor mercado para nosotros, es también el tema de transporte de productos perecederos en frío, lo que puede ser la gran diferencia para posicionar en términos de costo y trasladar nuestros productos al mercado de EU, Asia o Europa.

Ha habido un esfuerzo muy importante en esta materia de transporte de productos bajo refrigeración, especialmente en Estados Unidos. Algunos esfuerzos importantes con Canadá y con China, sin embargo, aún hay mucho por hacer y esto va a depender mucho no solamente de tener más infraestructura, sino en tener una mejor conectividad con los socios comerciales.

En la parte del Pacífico, detalló el especialista, cuando queremos exportar productos como el café o el propio plátano que se produce en Tabasco, no hay mucha facilidad para transportar estos productos del Golfo al Pacífico para mandarlos al mercado asiático, y cuando hablamos de la exportación de productos hacia Europa, se tiene que venir a la Ciudad de México o a algunos de los puntos donde tenemos el transporte aéreo como puede ser la Ciudad de México o en el Bajío.

En este sentido la cadena en frío y en seco es importante, pero también es importante fortalecer los puntos para poder enviar esos productos al exterior y ahí es donde creo que se han hecho esfuerzos importantes, pero principalmente concentrados en Estados Unidos, por eso el reto y la oportunidad al mismo tiempo es lograr diversificar como se ha hecho ya con algunos ejercicios puntuales tanto a Asia como a los países miembros de la Unión Europea.

El sector logístico es fuerte cuando hablamos de Estados Unidos e intermedio cuando hablamos de Asia, cuando hablamos de Europa dependemos de algunos países específicos, España, Francia y Alemania, tenemos una conectividad limitada para transporte aéreo de carga, pero que en la medida en que podamos fortalecer esa cadena logística, podemos posicionar más nuestros productos en el exterior y para ello se requiere avanzar en lo que son los acuerdos en materia aérea, señaló Francisco Rosenzweig.

No solamente es tener los aviones o los aeropuertos, sino también tener la demanda, es decir, poder ir abriendo estos mercados con el acompañamiento del gobierno mexicano para poder orientar a los productores de bienes, específicamente perecederos, porque las manufacturas pueden guardarse y pueden irse identificando áreas de oportunidad y si por alguna razón la conectividad con la logística no es de manera regular o tan oportuna como si quisiera, no existe una pérdida y no se afectan a estos bienes.

De acuerdo con Francisco Rosenzweig, quien es socio de White & Case y jefe del Grupo de Finanzas, Infraestructura, Proyectos y Financiamiento de Activos de la Oficina de México, como tal el TMEC no representa un reto logístico, sino simplemente es un reto del tamaño de la economía de México.

El TMEC es una buena noticia para México y en la medida en la que pueda seguir diversificando sus acuerdos comerciales con terceras economías, me parece que la cadena logística se seguirá fortaleciendo, lo deseable sería no recargar tanto su comercio con Estados Unidos sino buscar también que pueda haber otros socios comerciales en la región asiática o por qué no decirlo en Europa, que nos permitan avanzar en un mayor posicionamiento de los productos mexicanos y por tanto tener una canasta más balanceada de los productos mexicanos en el exterior y no depender tanto de Estados Unidos, puntualizó.