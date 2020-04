Ahora sí estamos en guerra

Siempre que nos enteramos de alguna noticia, chisme o como gusten llamarle, nos queda la duda de si creer o no, gracias a como les llama Mi Viejito Lindo, Las Benditas Redes Sociales, en la actualidad es más fácil que los afectados por alguno de estos comentarios tenga la posibilidad de defenderse y por otro lado podemos tener más información que nos ayude a tomar una decisión.

En esta crisis que estamos enfrentando de tanta información que recibimos día a día, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de decidir en qué creer y en qué no.

Y con el problema de credibilidad que enfrenta la 4T, que se ha dedicado a mentir a diestra y siniestra se está generando un verdadero caos de información.

En las Benditas Redes Sociales, hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, siempre debemos de ver quién lo dice, por qué lo dice, qué tanto sabe del tema, qué interés personal pueda tener, en qué medio se publicó, etc., y de entrada hay que dudar de todo hasta que se nos demuestre lo contrario.

Hay veces que la discusión se sale del tema central, cosa en la que los de la 4T son especialistas, como en el caso que les describo, la intención era pedir ayuda para una clínica que no tenía lo necesario y acabó siendo toda una investigación de la existencia de un doctor y una serie de autoguayabasos.

Los dimes y diretes que se armaron cuando Eugenio Derbez leyó una carta donde se pedía ayuda para la clínica 20 del IMSS en Tijuana, Baja California, donde comentó que carecían de material para trabajar y de paso dejaba por los suelos a la autoridad en el manejo de la crisis, al comentar que ya estaban rebasados, y por otro lado la Dra. Desireé Sagarnaga, Coordinadora Administrativa del IMSS en Baja California, a quien le dio por desmentirlo.

Ni tarda ni perezosa, la Dra. Desireé Sagarnaga, quien aporta información muy útil, destacando sus 30 años de trabajo ininterrumpido en el IMSS y nos aclara de cómo le cayó el hueso: “desde hace unos meses, por mis propios méritos soy la representante del instituto en este gran estado de Baja California” , donde le manda un mensaje a Eugenio: “su información es falsa, le quiero pedir un favor no difunda noticias falsas, entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas y hacer este mensaje cuando, me está tomado tiempo que tendría que estar usando para pacientes que nos necesitan, me necesitan” y después le agradece el interés mostrado y le informa que ningún Dr. Faustino Ruvalcaba, quien Derbez comentó era el autor de la carta, no trabaja en esa clínica y que los hospitales de Baja California están repletos de material.

Aquí entramos en el dilema de a quién creerle, por una parte está Eugenio Derbez, que siempre aclaró que era un carta, la cual prácticamente la leyó al pie de la letra y que no tiene por qué andar haciendo esto o a la Dra. Desireé, quien a simple vista, podemos detectar un pequeño problema de autoestima, ya que nos presume sus 30 años de servicio y nos aclara que el puesto se lo ganó con el sudor de su frente y a pesar de saber que no debería estar perdiendo el tiempo en contestarle, si lo hace, además lo que Derbez denunció en su video si le atañe a ella.

Para el primero es aprovechar su popularidad solicitando ayuda para terceros y para la segunda es una calificación pública de su trabajo, si existe o no el Dr. Rubalcaba, si trabaja o trabajó en el IMSS, es intrascendente para lo que se está denunciando, lo realmente importante es si ¿hay o no hay lo necesario en esa clínica?, permítame dudar que exista, si en más de un año no se ha podido surtir a los hospitales de los tratamientos de cáncer infantil, imagínense como están sus demás demandas de otros insumos.

Otro ejemplo, por un lado El Otro López (Gatell) felicita a los periodistas por no utilizar cubrebocas, y varias veces ha argumentado que de nada nos protege el cubrebocas, y da una serie de razones para no usarlo, de lo cual no tenemos porque no creerle, y por otro lado en las Benditas Redes Sociales circula información donde nos invitan a usarlo y exponen sus razones, y basan su petición de uso del cubrebocas dándole la razón al Otro López en el sentido de que no nos sirve para no enfermarnos, pero que puede llegar a servir en el caso de que nosotros seamos portadores el virus no lo andemos dejando por todos lados, cosa que suena totalmente lógica, no importa la calidad del cubrebocas, ya que entre mayor grado de protección tenga contaminamos menos y si no es uno hechizo por nosotros algo detendrá.

Si lo analizamos a fondo, el Otro López no dice mentiras, simplemente su argumento está basado en no contagiarnos nosotros, mientras el otro argumento nos invita a proteger a los demás.

Y cómo creerle al Otro López si diariamente nos informaba de cuántos mexicanos estaban contagiados y resulta ser que siempre no era así, se sacó de la chistera cual mago de fiesta infantil el método Centinela y de golpe y porrazo multiplicó por 8 los contagiados y “tan tan”.

Realmente usted le cree, me pregunto: si ya nos mintió una vez, ¿qué nos garantiza que ahora no lo está haciendo?

No cabe la menor duda que El Otro López es un gran médico, tiene muchos reconocimientos y no somos nosotros quien podríamos argumentar en contra, lo que si podemos decir con certeza, es que el manejo que ha realizado de la pandemia deja muchísimo que desear.

No sólo en esta 4T, los mexicanos ya estamos acostumbrados desde siempre a vivir en un régimen de mentiras gubernamentales, solamente en casos violentos tenemos a el asesino solitario de Colosio, el confundido Cardenal Posadas y el esqueleto de la Paca de Ruiz Massieu, entre otros, no vayan a creer que Mi Viejito Lindo tiene la patente de las mentiras.

Por favor cuídense, no salgan de casa a menos que sea necesario y tomen todas las precauciones posibles, y seamos racionales y analíticos con la información que recibimos, nuestra vida puede depender de esto.

Domingo Dias.

