El Primer Round

Es por todos sabido la manera de negociar del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien antes de diplomático o político, es empresario. Así que es de esperarse que de la primera visita de López Obrador a la capital estadounidense no todo va a ser miel sobre hojuelas.

El presidente de México llegó a los Estados Unidos y en sus primeras dos actividades -la colocación de ofrendas florales en los monumentos de Abraham Lincoln y Benito Juárez respectivamente-, fue recibido entre aplausos de unos y abucheos de otros; entre gritos de “es un honor estar con Obrador” y abucheos con acusaciones de “corrupto y comunista”; sin duda, lo peor que le podrían haber gritado.

Reunión a la que faltó el Primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien por protocolo no fue a la Casa Blanca debido a que los Estados Unidos están en plena campaña rumbo a las elecciones presidenciales del mes de noviembre.

Sin embargo, si el tema principal es el comercial, no cabe duda que ha sido la mejor oportunidad para llevar a la mesa algunos asuntos de interés bilateral.

Por la parte mexicana, limar asperezas luego de los constantes insultos de Trump contra México, sus amenazas por el cruce de miles de migrantes centroamericanos, la fallida política contra el tráfico de droga y su exigencia por cumplir con los compromisos ya acordados para los inversionistas y empresarios interesados en nuestro país. Esto para evitar que no suceda lo que AMLO anunció hace unas semanas al poner sobre las cuerdas las inversiones en el sector energético o la cancelación de una cervecera en el norte de la República. Gran oportunidad de Trump para dar un par de derechazos y algún gancho al hígado a su adversario.

¿Con qué se defenderá nuestro presidente si en los temas mencionados nos tienen sobre las cuerdas? No lo sé, seguramente le dirá que sus decisiones obedecen a la lucha contra la corrupción y no creo que con ese golpe el empresario vaya a “abrazar al rival” o quiera “bajar la guardia”. Al contrario, “business are business” y Trump está acostumbrado a ganar al precio que sea, así que vendrá otro gancho al hígado.