Expertos hacen llamado a México para regular alternativas

‘En ocasiones parece que los países democráticos debemos celebrar elecciones sólo para corroborar si las casas encuestadoras están o no en lo correcto’. Recordé estas palabras del cómico Rober Orban cuando leí los resultados de la encuesta levantada el pasado fin de semana por una casa editorial para valorar la percepción del electorado respecto al partido en el gobierno y la oposición, así como -tangencialmente- conocer qué tan alineada se encuentra la opinión pública a los argumentos del poder en turno.

Los resultados no han dejado indiferentes a nadie. Según la encuesta, el votante promedio considera que el partido en el gobierno sí se preocupa por la gente, que beneficia a los que menos tienen, que maneja mejor la economía y los programas sociales, y que tiene mejores candidatos y mejores estrategias contra el crimen. Por el contrario, el votante considera que los partidos que hoy se encuentran en la ‘oposición’ son quienes han hecho más daño al país, han sido más corruptos, tienen más vínculos con el crimen y hasta son más ‘machistas’.

Estas afirmaciones son meras percepciones del electorado y es obvio que no pocas distan de la realidad, porque ni la economía ni la seguridad parecen haber mejorado un ápice con el último cambio de gobierno. Sin embargo, para esta particular reflexión no me enfocaré en la ‘realidad’ o en lo podríamos argumentar como hechos, datos o cifras (que también suelen están mediadas por la selección e interpretación); me interesa justamente el juego político de la percepción.

Imaginemos una escena: Cierta persona pende de un hilo y debajo de ella se abre un abismo oscuro donde se intuye sólo la muerte; de pronto, otra persona le tiende una mano en un acto que considera heroico, justo, necesario. Sin embargo, la primera persona prefiere no tomar la mano del aparente samaritano; prefiere el hilo, prefiere el abismo.

La idea en principio parece absurda pero todo podría ser cuestión de percepción: quizá la primera persona no está realmente en inminente peligro, quizá el acto heroico no sea altruista ni desinteresado; quizá el rescatista sólo quiera aparentar ayudar pero no hacerlo de veras; o quizá, la persona en el abismo sólo desprecia profundamente al que está tendiéndole la mano.

Insisto, no estamos hablando ahora sobre ‘la realidad’ sino de la percepción que la ciudadanía parece haber asimilado a través de una narrativa política sumamente eficaz: la palabra y el mensaje político liderados por el presidente Andrés Manuel López Obrador parecen haber alcanzado la tan ansiada ‘integridad comunicacional ideal’.

Esta ‘integridad comunicacional ideal’ es el ambicionado éxito que persiguen los publicistas o comunicadores para lograr que ‘el concepto’ llegue no sólo integralmente a su público sin dejar de asumir todas las pérdidas del mensaje que supone el viaje a través de canales y del ruido; sino que es la propia audiencia la que, al generar una diversidad de mensajes, sigue aportando integralidad al concepto original.

En el caso de la actual narrativa política en México, incluso es necesario analizar si este fenómeno no lo está provocando también la comunicación de la oposición o, para ser más justos: las muchas comunicaciones de las muchas oposiciones hoy existentes.

Los datos claramente requieren un análisis más detallado pero la interrogante no es ociosa: ¿Será que las estrategias discursivas o narratológicas de las oposiciones al actual régimen refuerzan la percepción que recoge esta encuesta? En otras palabras, ¿los inmensos valores positivos que la percepción ciudadana atribuye al actual régimen y los no menos abultados valores negativos con los que evalúa a la oposición serán también responsabilidad de la oposición y no sólo un logro narrativo del poder en turno?

Si así fuera, y si los grupos de oposición creyesen que ya han hecho todo lo posible para virar esta tendencia, entonces el comediante Orban tendría razón: las elecciones sólo tendrían que confirmar lo que las encuestas revelan.

Es decir, que si la oposición al régimen ya no tiene ideas de comunicación es probable que tampoco tenga ideas políticas. Ciertamente, la oposición tiene frente a sí un problema que es cuestión de percepción; pero si quiere sobrevivir -y siempre será imprescindible que cada régimen de poder tenga su natural oposición- está obligada a superar el juego político de las percepciones y trabajar, de veras, para construir una confianza entre la ciudadanía que hoy tiene completamente perdida.

