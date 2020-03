¿Por qué López Obrador, apela a la familias en medio de la crisis?

Por más que quisiéramos no hablar del COVID-19 lo tendremos que hacer a pesar de que existen otros problemas muy graves en el país.

Esta la virtual quiebra de Pemex debido a la baja en el precio del petróleo y a la gran habilidad agrónomo-financiera de Octavio Romero Oropeza quien haciéndole caso a Mi Viejito Lindo cree que eso de sacar petróleo es muy fácil y las finanzas de plano no se le dan, por ahí se rumora que en el IPADE ya están armando la información del gran manejo realizado por este, para usarlo de ejemplo en sus clases de la maestría en administración.

También está el tema de los 9 muertos en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, y a la fecha nadie se pone de acuerdo si es medicina contaminada o pirata, ya que PISA la distribuidora de ésta confirmó que ellos no la vendieron, es decir, que Pemex se la compró a un distribuidor no autorizado, a la fecha todo sigue igual, no hay responsables y no se ha cesado a nadie.

Y nuestros legisladores preocupadísimos por legislar si deben o no renunciar a su cargo cuando se puedan reelegir, entre otras cosas de suma importancia para el país.

Desgraciadamente ya perdimos al mejor opositor que este país ha tenido, al mismísimo Andrés Manuel López Obrador, parece ser que ya no tenemos a quien esté alzando la voz a diario diciendo que todo está mal y que él sabe hacerlo bien, y a quien 30 millones de mexicanos le creyeron.

Ahora con el COVID-19 no cabe la menor duda que todo ha sido planeado y analizado perfectamente, al estilo 4T, cada uno ha hecho lo que le ha venido en gana, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, olímpicamente declara adelantadas las vacaciones de Semana Santa, hágame el favor ahora a una cuarentena le llama vacaciones y luego se quejan de que la gente se vaya a la playa a descansar, esto independientemente que el especialista en salud no lo había recomendado.

Y si ya con el Sr. López, como le llama Ángel Verdugo a Mi Viejito Lindo, creíamos haber visto todo o casi todo, pues no ahora tenemos al Dr. Hugo López Gatell, este sí que es otro López, pero parece ser que genéticamente compatible con Mi Viejito Lindo.

El Otro López parece ser el hombre fuerte en salud, es el que más tiempo le da en el Show Mañanero Mi Viejito Lindo, ya desbancó a Marcelo Ebrard, y hasta permiso para tener su nocturna le dio, es el único autorizado por Mi Viejito Lindo para hablar del coronavirus, aunque por ahí algunos se salen del huacal y declaran algo.

Antes de seguir con el Otro López no podíamos dejar de felicitar a nuestra queridísima científica de cabecera, la Dra. Claudia Sheinbaum, quien sin más ni más deja que el fin de semana se realizara al Vive Latino, un evento donde realmente era fácil realizar los controles sanitarios necesarios, tan sólo asistieron 41 mil personas. Sin dejar de un lado a OCESA quien prefirió no perder dinero al cancelarlo.

Pero regresemos con el Otro López, a quien nadie le hace caso, todas las noches sale a decir cifras de personas afectadas y a dar una perorata de cuánto han venido trabajando desde enero, pero nada en concreto, no se nota su trabajo.

Siguiendo las recomendaciones del Otro López, la CONADE twittea un folleto del Gobierno de México titulado “Coronavirus COVID-19 NO ES UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA”, donde dice que no hay que cancelar eventos, no hay que hacer compras de pánico, seguir con nuestras actividades normales y nos aclara: “RECUERDA: LA ENFERMEDAD CAUSADA POR EL CORONAVIRUS COVID-19 NO ES GRAVE”, y al pie nos aconseja: “¿Si te cuidas tú, nos cuidamos todos!”, la verdad no entendí nada, te dice que no hay de que cuidarse y al final te pide que te cuides, un lopizmo más.

El Otro López, Médico Cirujano, especialista en Medicina Interna, maestro en Ciencias Médicas y doctor en Epidemiología, con una gran experiencia el manejo la crisis de la influenza H1N1 en la época del neoliberal culpable de todo, más poderoso y temido que propio Lex Luthor, Felipe Calderón.

Con los conocimientos y experiencia obtenidos deduce y nos aclara que Mi Viejito Lindo tiene un “Escudo Moral” que lo protege de todo mal, y como para Mi Viejito Lindo tarde es nunca, al día siguiente nos muestra su escudo moral, compuesto por la trilogía de su honestidad, una estampa del Sagrado Corazón y un Detente.

EL Otro López en vez de rectificar y aclarar que se le fueron las cabras al monte, reitera la existencia el escudo moral de Mi Viejito Lindo, reafirmando con esto su gran capacidad y brillantes.

Destaca entre otros, su gran cátedra de estadística, donde nos muestra muy claramente cómo evaluar la efectividad de una medida, nos explica que controlar que un niño pueda contaminar a 999 es menos eficiente que 10 niños contaminen a 999, dejando muy claro con esto porque estamos esperando a que tengamos muchísimos más enfermos para aplicar la Etapa 2.

Y si bien es cierto que en lo personal podría no importarnos, si lo que tenemos es coronavirus o no, ya que lo único que tenemos que hacer es cuidarnos y aguantar a que pase la enfermedad, para al Sector Salud de un país es primordial esto. Y nuestro Otro López con toda la prudencia que debe de tener una persona a cargo de vigilar la pandemia de un país entero, suelta esto a los cuatro vientos para, como dicen los políticos, coadyuvar a la medición del problema.

Muy a tiempo, ya que existe una desinformación generalizada y nadie sabe a ciencia cierta qué hacer, que medicamentos no tomar entre otras cosas, por fin sesionó el Consejo de Salubridad Nacional, de seguro mañana Mi Viejito lindo le cambia el nombre a “Consejo del Bienestar de la Seguridad Nacional”, parece ser que todo quedó igual.

Esperemos a ver con que más nos sale el Otro López esta semana, por lo pronto cuídense y hagan caso a las recomendaciones, pero las de otros países ya que aquí no tenemos nada en claro.

