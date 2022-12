Conversando

“Nosotros estamos en contra del autoritarismo, siempre lo hemos estado: prohibido prohibir”, dijo el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el 30 de noviembre del 2021, sobre el uso de cubrebocas en una concentración masiva en el Zócalo de la CDMX.

La frase no es nueva, más bien parecería uno de los “pilares” de su gobierno de no ser porque realmente no se aplica, o al menos, se hace selectivamente según los intereses o la voluntad del titular del Ejecutivo.

Y es que las prohibiciones sí están dentro del Gobierno federal, pese a que ello traiga consigo inconformidades sociales, pérdidas económicas o incluso se amenace la economía nacional con juicios internacionales.

Pero vamos a los hechos. En el régimen de López Obrador son muchos los ejemplos de las restricciones de libertades que se han establecido y son contrarias incluso a la razón. Por ejemplo, los vapeadores se prohíben por motivos de salud, pero no los cigarros que son mucho más dañinos aún y cuando existen estudios de por medio que así lo indican.

Un ejemplo más es la prohibición hecha por este gobierno al glifosato -el herbicida más usado en el mundo- y el maíz transgénico, pese a que no hay estudios concluyentes de que ese cultivo modificado genéticamente sea dañino para la salud.

El 31 de diciembre de 2020 la 4T publicó un decreto que prohíbe, a partir de enero de 2024, el glifosato y el maíz transgénico para consumo humano. En el documento se señala que dichos productos deberán ser reemplazados por “alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana y la diversidad biocultural del país”.

Y es que el glifosato se utiliza para la producción de maíz transgénico en Estados Unidos, pero cabe destacar que México es el principal importador de maíz estadounidense. En 2021 le compró a EU 16.8 millones de toneladas, por un valor de 4 mil 700 millones de dólares.

¿El gobierno de López Obrador tendrá conciencia de lo que significa frenar la importación de maíz a EU y prohibir el glifosato como herbicida en los cultivos mexicanos? ¿Alcanzará a dimensionar el alza de precios que esa decisión conlleva en productos de la canasta básica como leche y tortillas, debido a la escasez?

Es menester decir que no hay estudios que señalen que el glifosato es perjudicial para los humanos, incluso la Organización Mundial de la Salud, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos lo consideran un herbicida seguro.

Además, su patente venció en el año 2000, lo que lo hace muy accesible para los productores, pero más allá de las ventajas que representa, el gobierno de López Obrador simplemente lo quiere prohibir en otra decisión que no está fundamentada en la ciencia.

En días recientes circularon en medios de información las palabras de la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, de que México ofreció a Estados Unidos extender hasta el 2025 el plazo para iniciar con la prohibición en el País del maíz transgénico.

La propuesta se dio durante la reunión entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, quien ya había advertido al titular del Ejecutivo mexicano que de seguir adelante con la prohibición para la compra de maíz genéticamente modificado, el país vecino agotaría todos los paneles internacionales para hacer valer sus derechos en los tratados comerciales.

Sin embargo, no queda claro si es que el Gobierno federal se ha dado cuenta realmente del problema que se está echando encima por su política prohibicionista, si prefiere primero resolver las controversias que tiene en puerta en materia automotriz y energética o si de plano ya está pensando en heredar ese gran problema a la siguiente administración. ¡Vaya forma de López Obrador de entrar a la recta final de su sexenio!

Es así que el Presidente que se dice no prohibicionista, decide prohibir, pero desde el micrófono sólo se le escucha decir: “prohibido prohibir”.

