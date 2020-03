¿Y Usted, ya empezó la cuarentena?

Nos encontramos a 15 días que la sociedad civil tomó conciencia y declaró la cuarentena, y a tan sólo una se que Esteban Moctezuma declaró la cuarentena estudiantil y un día de que Mi Viejito Lindo y el Otro López, López-Gatell, declararán la cuarentena, ahora sí para todos.

La declaración de la semana nos la regaló el gobernador de Puebla, Miguel “El Pobre” Barbosa, quien dijo que a él y a muchos mexicanos por el simple hecho de ser pobres, el Coronavirus les hace lo que el viento a Juárez, sólo les da a los ricos, ¡qué bueno ya me salvé!.

La mayoría opina que no hay quien tome el control de este problema y que todos andan declarando por su lado lo que consideran más pertinente. La información en las redes, noticieros y prensa abunda, es contradictoria, deja más dudas de las que ya teníamos, y se carece de alguien que goce de credibilidad.

El Otro López nos da sus cifras, donde en los estados de la frontera norte hay 94 casos confirmados de Covid-19, mientras nuestros vecinos estadounidenses 5,027, poco más de 53 veces lo que aquí tenemos, difícil de creer.

Todos han declarado, desde gobernadores hasta presidentes municipales y uno que otro presidente de alguna comisión de la Cámara de Diputados, eso sí todos recomendando prudencia, no salir de sus casas, lavarse las manos y no saludar de mano o abrazo a nadie, se acabaron los abrazos, a ver si no regresan los balazos, si es que se han ido.

Por allí hay quien recomienda seguir el ejemplo de Poncio Pilatos y sobre todo de Mi Viejito Lindo, quien lleva lo que va del sexenio, no sería que ya sabía algo y nos lo ocultó, lavándose las manos de todo, culpando a Calderón, F1F1s, neoliberales, prensa chayotera y demás enemigos del sistema, vaya de que es muy limpio.

Mi Viejito Lindo a pesar de todas las recomendaciones de la OMS y viendo las acciones en otros países, seguía montado en su caballo, hasta recomendó salir a comer a la calle, pero parece ser que el caballo ya lo tiró y ni modo, el Otro López ya le puso el alto, aunque no le pareció mucho, en la mañanera le dedicó unas miraditas de esas que dan miedo.

Y las mañaneras seguirán, al fin no hay más de 50 personas, y ya veremos qué decide de sus giras de fin de semana, le ha de tener pánico a quedarse encerrado con la No Primera Dama, quien por cierto, ya reactivó sus redes para apoyar a su media naranja a pesar de que este le puso el alto con el Día sin Mujeres, para que vean quien manda.

Ya ven que a Mi Viejito Lindo le da por apoyarse en las mujeres, ahora ya declaró que les toca a las hijas cuidar a sus padres, mientras los hijos andan por ahí de baquetones, me pregunto ¿quién lo ira a cuidar a él?, ya que sus hijos andan ocupadísimos haciendo negocios, entre ellos una cervecería como la que acaba de bloquear en Mexicali, cosa que en su vida habían hecho.

Decidió bajar la gasolina, sí, por fin cumplió su promesa de campaña, y así lo informó en la mañanera, pero como Mi Viejito Lindo es muy modesto y no le gusta andar alardeando, omitió el dato de que su poder es tan grande que la gasolina la bajó de precio en más de 70 países, y esto a pesar de que el petróleo está a precios de regalo.

Otra muestra de que es un gran “influencer”, como dirían los millennials, su video donde invitaba a salir a comer a la calle, su trilogía protectora, honradez-detente-billete de dólares, que nuestra cultura ancestral nos protege y demás videos, lo convirtieron en trending topic a nivel mundial, en varios países los noticieros y la prensa hicieron añicos a Mi Viejito Lindo, lo malo es que nos llevó al baile a todos.

Gran parte del sector empresarial se ha portado muy bien con sus empleados, muchos están en home office, otros más les dieron permiso de faltar o bien han ajustado los calendarios de trabajo a fin de ayudar a que menos personas anden en la calle.

Dentro de estos empresarios destacan por su altruismo, léase con ironía, son los hermanos Torrado de Grupo Alsea que les permitieron a sus empleados tomarse un mes de descanso sin goce de sueldo, si lo leyó bien, “SIN GOCE DE SUELDO”, como usted ya se lo sospecha pierden mucho dinero, tan sólo en Starbucks una taza de café es prácticamente regalada, cuesta la bicoca de $50.00, pero si lo pide con leche o algo más sofisticado llega a casi el doble, no le vayan a estar perdiendo.

Y otro que merece medalla de oro es Ricardo Salinas Pliego quien en sus sucursales les avisa a los clientes de Banco Azteca: “Estimado cliente lo invitamos a adelantar 1 o 2 semanas de su crédito por algún posible cierre de operaciones por la contingencia, de esta forma conserva el beneficio de su pago puntual. Agradecemos su comprensión y su preferencia”, los invito a ayudar a este pobre empresario a punto de quiebra que tanto a ayudado a los pobres de este país a endeudarse con intereses muy pero muy altos.

Y por si fuera poco el señor Salinas sale a darle el espaldarazo a Mi Viejito Lindo, “ vamos a salir adelante porque el pueblo es fuerte y tiene muchas reservas”, de que los mexicanos somos fuertes no cabe duda, pero las reservas, sobre todo económicas, son pocas, no todo el mundo tiene sus reservas, que con esta 4T se han multiplicado, nos dice que estamos mal, las calles están vacías, ya vimos cuál es su miedo, la gente no le va a pagar sus abonos chiquitos con intereses enormes.

Y mientras todo esto sucede vamos sumando, tanto que se quejó del Fobaproa y con justa razón, porqué tiene el pueblo que pagar los errores de los empresarios, ahora los mexicanos vamos a pagar no los errores de los empresarios, vamos a pagar los errores de nuestros mandatarios, ya tenemos en NAIMPROBA y súmele el CONSTELLATIONPROBA.

Pero aquí sí es justo, a los empresarios no los elegimos nosotros y a ellos sí.

Sigan cuidandose y aquí nos leemos la semana entrante.

Domingo Días.

domingo.dias@yahoo.com.mx

Twitter: @domingodias7

www.domingodias.com

• “Un año más para que esto cambie por completo”, AMLO 1/11/19. Que emoción en tan solo 217 días México será otro.

