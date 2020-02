Divide y vencerás, ¿será?

Como ya se veía venir, a Mi Viejito Lindo se le salió de control el problema del feminicidio, todo gracias a su habilidad de querer tapar con la rifa del no avión, y por eso ya todos se olvidaron de ésta y hasta del charolazo de más de mil quinientos millones que les pasó a los empresarios.

Por más que intentó, ya nadie habla de esto, el avión pasó a segundo plano, y en realidad qué bueno, porque una simple rifa de 20 premios de 20 millones cada uno, no tiene por qué ser el tema central de la agenda del país.

A Mi Viejito Lindo le encanta poner en tribuna banalidades, qué tal cuando le pidió disculpas a España por las atrocidades de la conquista, generó mucho de qué conversar con los amigos, o ahora que ya está tramitando la cancelación de la excomunión del cura Hidalgo, mientras el país se le está desmoronando en las manos.

Y a pesar de que sigue insistiendo en que hay medicinas, las protestas de lo papás de los niños con cáncer van en aumento, y sale nuestra flamante secretaria de Gobernación al más puro estilo gubernamental a defender a su patrón, diciendo que si alguien no tiene medicinas le den el nombre del paciente, hospital, cuál medicina necesita, qué doctor lo atiende, en qué cama está, si le cambiaron las sábanas, de qué color tienen los ojos los papás del niño y ella se encarga de mandarle el medicamento necesario, eso sí por triplicado por favor y se recibe en ventanillas solamente en días hábiles y en horario restringido.

Si le sumamos a estas protestas las marchas de los pacientes de VIH, la de un día sin batas por los estudiantes de medicina asesinados en Puebla por un sombrero, los reclamos de los padres de los jóvenes golpeados del Bar 27 y esto sólo de esa última semana, más las muertes heredadas donde destacan los 43 de Ayotzinapa que prometió resolver y no ha podido, podemos concluir que el pueblo está “feliz, feliz, feliz” y todas estas manifestaciones publicas son en agradecimiento a la excelente labor que ha realizado al frente del país.

Y vamos de mentira en mentira, esta semana sale perfectamente peinada y maquillada, con unas cejas perfectamente delineadas y ya sin clips en el dobladillo, mi queridísima científica de cabecera, Claudia Sheinbaum, a presumir que las investigaciones y pesquisas realizadas por ella y sus compinches permitieron detener en Atizapán a los presuntos asesinos de la niña Fátima, mientras que todos los noticieros entrevistan a la tía del presunto culpable, que fue quien habló para decirle a la policía del Estado de México que los tenía en su casa; no cabe duda que contestar el teléfono y anotar una dirección es un arduo trabajo de investigación que sólo una mente brillante podía realizar.

Y para continuar echándole leña al fuego, Mi Viejito Lindo responde a una pregunta expresa sobre la atención a los feminicidios, que trabaja en esto todos los días, que no es como los anteriores que sólo recibían una tarjetita con las cifras y que no tiene ningún cargo de conciencia y para variar, sacó a uno de sus villanos preferidos del cajón y lo culpó.

Y sus huestes, ni tardos ni perezosos salen al quite y empiezan a publicar en redes tal cantidad de burradas que por falta de espacio no las ponemos aquí, pero lean los mensajes en Twitter de Gerardo Fernández Noroña y Martí Batres.

En un gran descubrimiento psico-social nos revela: “… que es lo que sucede, que como hay una molestia, no es que haya malestar social, la gente está contenta, el malestar es de los grupos de poder, los grupos de intereses creados que se resisten a los cambios”, ahora resulta que ya podemos tener molestias sin tener malestar, así como tenemos medicinas sin comprarlas, qué engañados nos tenían los neoliberales, “fuchi caca”.

Por más que nos dice que los problemas de seguridad los atiende a diario a las 6 AM, aunque luego cuando alguien le pregunta de algún operativo nos sale que no está informado, vamos de mal en peor y sigue montado en su macho con lo de “abrazos no balazos” y que el problema se va a solucionar de raíz.

Al inaugurar las nuevas instalaciones de la Guardia Nacional, reitera que por ningún motivo se deben de violar los derechos humanos de los delincuentes, aunque ellos violen los de toda la población día a día.

Nos receta una homilía dominguera digna de cualquier ministro de culto, donde busca la bondad del ser humano e invita a los malosos a ser mejores seres humanos, pidiéndoles que piensen en sus mamacitas y no las hagan sufrir, pero de acabar con la impunidad no dice nada.

La violencia está generalizada en el país, existen alrededor de 100 asesinatos por día, de ellos poco más de 10 son feminicidios, los cuales no son más que la culminación de una vida llena de vejaciones y maltratos, cuánto sufrimiento hay en una mujer antes de ser asesinada por aquel que la violentó y abusó de ella.

Las mujeres convocan el 9 de marzo al Paro Nacional “el 9 ninguna se mueve” y nuestra No Primera Dama, que no aceptó el cargo ya que su papel de mujer liberada no iba con eso, a velocidad de un rayo se unió al movimiento.

Inmediatamente empezó a recibir felicitaciones de los seguidores de su marido, aplaudiendo su excelente decisión, que sólo una mujer tan culta y comprometida como ella tenía la sensibilidad de entender esto.

Pero al parecer muy amablemente Mi Viejito Lindo en menos de 15 minutos logró convencerla de recular y desacreditar el paro, aduciendo que estaba organizado por los f1f1s neoliberales, y aquellos que la felicitaron, volvieron a hacer exactamente lo mismo: felicitarla, sin duda seres pensantes y comprometidos con ellos mismos.

Las mujeres tienen permiso de faltar el 9 a trabajar como lo han comunicado gran número de empresas y algunas dependencias del gobierno se han sumado, nuestras fuerzas armadas también declararon franco ese día para todas.

Bueno, hasta Olga Sánchez Cordero se sumó, no sabemos si acordado previamente con Mi Viejito Lindo o en franca disidencia, y les dio permiso a las mujeres que trabajan en la secretaría a su cargo, eso si, ella no puede dejar de trabajar ya que la importancia de su cargo no se lo permite.

Imagínese qué sería de este país si la mismísima secretaria de Gobernación no trabajara un día, se convertiría en un país corrupto y violento, y eso no lo queremos ¿o sí?

El dolor de las mujeres aunado al hartazgo de la población por la violencia en que se vive día a día ha logrado que la sociedad se una a esta causa de las feministas de “ni una más”.

Esta amalgama que se está creando en un pueblo tan solidario como el nuestro, no lo va a poder fracturar con artimañas de chairos, fifís, conservadores, neoliberales y demás enemigos imaginarios para poner a unos en contra de los otros, aquí creemos que “el divide y vencerás no va a ser posible”.

Los invito a reflexionar este 9 de marzo, qué hemos hecho y qué debemos hacer para que las mujeres vivan sin miedo y sí que sean felices, felices, felices.

• “Un año más para que esto cambie por completo”, AMLO 1/11/19. Que emoción en tan sólo 246 días México será otro.

