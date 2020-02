La boleta electoral de 2021

Los estudiosos dicen que la soberbia reside en considerarse con más méritos de los que uno tiene, es la trampa del amor propio: estimarse muy por encima de lo que uno vale. Es una falta de humildad y por lo tanto de lucidez. Es una pasión desenfrenada sobre sí mismo.

Sus características más notorias son: prepotencia, presunción, jactancia, vanagloria, situarse por encima de todos lo que le rodean. La inteligencia hace un juicio deformado de sí en positivo, que arrastra a sentirse el centro de todo, un entusiasmo que es idolatría personal. El soberbio es un mentiroso.

Los soberbios se destacan por creer que siempre tienen la razón, necesitan sentirse halagados, están muy al pendiente de lo que los demás opinan de él, se enfadan fácilmente ante alguien que les lleva la contra, tratan de llamar la atención para ser siempre el centro de atención, ven a los demás como cosas y las utilizan para aumentar su ego y humillan a los demás.

Y como siempre que se expone algo hay que poner ejemplos, no queda más que proponer a un personaje público que todos los mexicanos conocen, ya que si decimos la mayoría en vez de todos podríamos ser objeto de su ira, y este personaje no es ni más ni menos que “Mi Viejito Lindo”.

Si lo analizamos, veremos que cumple cabalmente con los requisitos, no ha reconocido ningún error, todo es perfecto en su 4T, siempre está a la espera de que alguno de sus subalternos haga algo que lo alague, ya sea entregándole un cheque producto de una negociación que no ha quedado clara, o entregándole un libro con la garantía de que será el libro que engrandezca su 4T y por ende a él, aunque a la fecha no sabemos a ciencia cierta si la 4T es buena o mala.

Apenas alguien dice algo de él, en el siguiente “Show Mañanero” sale a colación, si no, pregúntele al diario El País que le dedicó una editorial y ni tardo ni perezoso al día siguiente se fue contra ellos.

Del enojo fácil, no queda más que ver cómo arremete contra todo aquel que no ve su magnificencia, ya tenemos al villano eterno Felipe “El Borolas” Calderón y cuando no es él, es el neoliberalismo.

En su gobierno nadie le hace sombra, únicamente él brilla, cuando lleva a alguno de sus subalternos al “Show Mañanero” sólo lo hace para exhibirlos por algún error y a dar la cara por él ante el pueblo bueno, o como decíamos para elogiarlo e inflarle el ego, el cual ya debe estar a punto de reventar de lo inflado que se encuentra.

Y qué ha sido de los que lo han ayudado a llegar, donde están: Nico, Ponce, Bejarano, Imaz y demás gente de su equipo cuando gobernó en la CDMX, están todos desinflados, en algún puesto menor u olvidados, a ellos sí que “no les hizo justicia la revolución”, como dirían los priistas, bueno, ya hasta a Tatis Clouthier y Citlalli “La Yeidkol” Ibáñez las tiene abandonadas, ni un lazo les echa. Ya cumplieron su objetivo y ahora a la heladera.

No se cansa de humillar a sus oponentes, los insulta y descalifica, basta ser periodista de algún medio F1F1 y ya es automáticamente un neoliberal, explotador del pueblo bueno, ratero y demás calificativos que aplica a todos los que no ven su magnificencia.

“Mi Viejito Lindo” siempre gana, dejó de hacer un aeropuerto porque había corrupción y como no pudo demostrarlo salió al quite diciendo que estaba muy caro, aunque ya por ahí empiezan a circular publicaciones que dicen que va a salir más caro Santa Lucia que el NAIM, pero él no se equivoca.

Del avión ni que decir, salió a la venta tal como lo prometió, y como no pudo por no haber hecho la tarea de ver si esto era posible, estudiando los documentos de compra, como opera el mercado de aviones usado y demás pequeñeces ya que en su grandeza el lo sabe todo y siempre tiene la razón, lo saco a la rifa que no resulto rifa, pero de su error no dice nada.

Lanzó un concurso para la refinería de Dos Bocas, invitó sólo a los mejores a nivel mundial y cuando ninguno le entró, ya sea porque el dinero no alcanzaba o no se podía hacer en el tiempo que decía, en vez de recapitular y hacer caso a los expertos y modificar alguno de estos términos, en su sabiduría multicultural decidió que la construyera PEMEX, que ellos si podían en tiempo y costo. Habrá que esperar a ver si lo logra, un servidor dice que no, pero ¿usted qué opina?

Ya dijo a los cuatro vientos y no se cansa de repetir: “ya no hay desabasto de medicina para los niños con cáncer”, pero en los noticieros vemos todos los días entrevistas con padres de familia que dicen lo contrario.

En la última reunión de un grupo de padres de familia con el gobierno, se les aseguró que había suficiencia de medicinas, sólo estaba la COFEPRIS haciendo las pruebas necesarias para liberar el cargamento y en cuanto pidieron ver los camiones con los medicamentos el gobierno se negó rotundamente, ¿será porque no existen?

Su soberbia lo llevó a decir que era más importante la rifa no rifa del avión que los feminicidios, lo cual con justa razón generó gran irritación en los grupos feministas.

Y sigue sin reaccionar, ante la creciente irritación causada por sus comentarios, no ha hecho más que hundirse cada vez más, ya andaba desvariando y atacando a quienes lo criticaron por no saber conjugar los verbos en español, con tal de no responder una pregunta clara y precisa: ¿Qué están haciendo en contra de los feminicidios?

Y no le quedó más que con cara sumamente molesta y en tono alto y autoritario dictar su decálogo sobre el feminicidio. Un decálogo totalmente desarticulado, reiterativo y sin acciones, como si estuviera en campaña pura promesa, nada de acciones.

Sería más fácil que “Mi Viejito Lindo” reconociera sus errores y se pusiera a trabajar en solucionar los problemas que nos aquejan y que son muchos, bien podría dejar las mañaneras y esas dos horas que pierde al día en “tonterías” las use en bien de México.

domingo.dias@yahoo.com.mx

Twitter: @domingodias7

www.domingodias.com

• “Un año más para que esto cambie por completo”, AMLO 1/11/19. Que emoción en tan solo 253 días México será otro.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx

ebv