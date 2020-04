Alerta máxima

Creíamos que ya las frases inolvidables no podían ser superadas, sin embargo, después de un gran esfuerzo de los autores de las mismas, han logrado hacerlo.

Empezaremos por Miguel “El Pobre” Barbosa quien se ha destacado durante esta 4T por dicharachero y ocurrente.

Se inició en este arte cuando a raíz del accidente a causa de una falla en el helicóptero por mantenimiento y la impericia del piloto, y esto lo dijo Jiménez Espriú en el Show Mañanero por lo que no me responsabilizo de su veracidad, en el que murieron Martha Erika Alonso y su esposo Javier Moreno Valle declaró: “es un castigo divino”.

Y a últimas fechas a raíz de la pandemia del covid-19, primeramente, destapa al mole de guajolote, sólo que no aclaró si: verde, poblano, oaxaqueño o de que variedad de las decenas de moles que hay en nuestro país, como remedio contra el coronavirus.

Después de dar la cura, nos tranquiliza a la mayoría de los mexicanos porque este virus es anti 4T, mientras la 4T es “los pobres primero”, Barbosa asegura que a los pobres nos les da Coronavirus.

Y esta semana después de dedicarse a la investigación médica encuentra el tratamiento para esta enfermedad y no es ni más ni menos que “su caldo de pollo con cebollita y chile bien picoso”.

Otro que considerábamos que estaba muy difícil superara sus declaraciones anteriores es “El Otro López”, sí, López Gatell, quien la semana pasada desechara la realización de pruebas, que en franca oposición al titular de la SEP, Esteban Moctezuma, sí quería que se contagiaran más niños para aumentar la eficacia de sus acciones y sobre todo le entregara a “Mi Viejito Lindo” su “Escudo Morel Protector”.

Esta semana nos deleita con un video digno de un Oscar, Globo de Oro, Premio al mejor cortometraje de Cannes, entre otros.

En un video inicia diciendo: “Esto es un llamado a las personas empresarias, y den todo el respaldo para que sus trabajadores puedan quedarse en casa, sin que sean penalizados con que sean despedidos o que no se les pague el salario. Es sólo un mes” y continúa explicando que millones de personas podrán quedarse en casa y así mitigar la expansión del virus.

Este llamado lo hace a los grandes empresarios, los medianos, los pequeños, los micro, no se le fue nadie, ¿acaso este es un comunicado que tenga que dar el subsecretario de salud?, por los temas tratados debería ser el Mi Viejito Lindo quien lo diera, ya que hay efectos en el sector productivo, laboral, fiscal y muchísimos más, debe ser un comunicado pensado, no una ocurrencia que más bien parece un insulto a la inteligencia de la gente.

El Otro López, de plano de economía no entiende nada, el cree que es muy fácil para un empresario del tamaño que sea, desembolsar un mes de salario, parar la planta productiva, pagar impuestos, poder checar con el contador los papeles para la declaración anual desde la comodidad de su hogar.

Ya es hora que El Otro López se ocupe de lo que le compete, aunque parece ser incompetente también en lo suyo, y deje de andar declarando sin ton ni son, pidiendo solidaridad de los empresarios cuando el gobierno no se solidariza con ellos, es una burla.

Mi Viejito Lindo empezó la semana con el saludo a la mamá de “El Chapo”, y el problema no es que la saludara, si va caminando entre la gente y alguien lo saluda ni modo de no ser educado y no saludarlo; pero en este caso, López Obrador va hasta la camioneta de la señora a saludarla.

Le habla de tu con una familiaridad total y va escoltado ni mas ni menos por el abogado de Joaquín Guzmán.

Primero defiende la investidura presidencial y por eso no recibe a Sicilia y a los LeBarón, pero a la mamá de “El Chapo” hasta su puerta va, y que no salga conque los pobres primero, porque de pobre no creo que tenga nada la señora.

Pero al ver que Barbosa y El Otro López estaban dando batalla y él no estaba dispuesto a perder en el top de declaraciones, se espero hasta el jueves para así evitar que alguien fuera a superarlo.

Ni más ni menos Mi Viejito Lindo, dijo que esta crisis viene “como anillo al dedo”, sí, no es chiste, así lo dijo y en su interior está seguro de tener razón.

Claro que le vino al dedo, marzo ha sido, a pesar de que muchos estamos cuidándonos en casa por recomendación del presidente de algún país que no sea México, el mes más sangriento en la historia del país, tan sólo tuvimos 2 mil 585 víctimas de asesinato, ante la cifra que sólo contabiliza decenas de víctimas por Covid-19.

Claro que a él si le vino como anillo al dedo la crisis, en un país donde el crecimiento económico el año pasado fue del 0.01% y que los micro y pequeños empresarios ya estaban en grandes aprietos, resulta ser que ahora la pandemia va a ser la causante de todos sus males y no las pésimas decisiones que ha tomado.

Estudios de la universidad de Chicago pronostican que el 21% de las empresas en Estados Unidos no van a sobrevivir después de un mes de paro, pero que si esto llegara a 3 meses sería el 54% de las empresas las que no sobrevivirían, y esto en un país que el año pasado tuvo crecimiento y se encontraba en muy buena situación.

Porque mencionar a Estados Unidos, simplemente porque el 80% de nuestro comercio internacional es con ese país, así que imagínese ¿qué nos va a pasar a nosotros?.

Pero usted no se preocupe porque como dice Mi Viejito Lindo, somos fuertes y vamos a salir de esta fortalecidos, ya que la lucha contra la corrupción nos va a salvar.

Sigan cuidándose y aquí nos leemos la semana entrante.

Domingo Días.

domingo.dias@yahoo.com.mx

Twitter: @domingodias7

www.domingodias.com

• “Un año más para que esto cambie por completo”, AMLO 1/11/19. Que emoción en tan solo 210 días México será otro.

La opinión emitida en este artículo es responsabilidad del autor y no necesariamente refleja la postura de Siete24.mx