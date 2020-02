Tamal de huevo

Ante la controversia que se desató por la supuesta eliminación del Código Penal el delito de feminicidio, delito que según informes oficiales “solamente” ha crecido un 104% en los últimos tres años y existen muchos casos que no se consideran feminicidio por la misoginia e intereses políticos, íbamos a dedicar esta columna al tema.

Pero a petición de Mi Viejito Lindo dejaremos este tema de un lado ya que hay pruebas de que sus detractores lo están magnificando para causarle daño a su imagen, y nos distrae de lo realmente importante que es la rifa no rifa del avión presidencial y que por andar de flojos ya ni nos acordamos de nuestra Constitución.

Con gran acierto y su magnífico ojo clínico, vio cómo el pasado 3 de febrero nadie se acordó de la Constitución Mexicana, cosa que le preocupó de sobremanera.

Con la finalidad de que nuestros niños no se olviden de nuestros héroes, o más bien de los que la versión oficial de la historia nos ha dado, una versión oficial en blanco y negro sin grises, donde sólo hay héroes y villanos, sin ningún ser humano con virtudes y defectos, Mi Viejito Lindo manda iniciativa al Congreso para eliminar la movilidad de estas fechas.

Estamos ansiosos de saber qué sucede, ya que nuestros legisladores han demostrado con creces que creen fervientemente en la separación de poderes y no reciben línea de Palacio Nacional, ya que la existía en Los Pinos ya se canceló por falta de pago.

Cabe mencionar que el actual secretario de Turismo, Miguel Torruco, cuando estaba del lado empresarial fue de los principales promotores de esto, y ahora no le quedó de otra y al acostumbrado estilo de la 4T, ni modo: “si lo dice Andrés a lamerle los pies”, donde podemos darle la medalla de oro al ingeniero Javier Jiménez Espriú que ya domina este esto.

Por más argumentos que se han dado en diversos medios, desde la parte económica con la derrama que en materia de turismo genera, hasta la parte social donde se habla de la integración familiar, lo cual es fundamental en la reconstrucción del tejido social del país, elemento clave del “abrazos y no balazos” para lograr la paz en Mexico, estos no fueron suficientes.

Y como van a ser suficientes, si Mi Viejito Lindo, experto en historia y amante de los héroes patrios, sabe de la importancia de llevar tatuado en el corazón el amor por la patria, acaso no han visto el fervor y la enjundia con la que entona nuestro Himno Nacional en las ceremonias oficiales, y la gallardía y porte para saludar a nuestro lábaro patrio. No cabe duda, su ejemplo va permeando en nuestros corazones, de igual manera que su honradez probada ya es una consigna personal en sus más cercanos colaboradores como Marcelo Ebrard y Manuel Bartlett.

Pero como siempre en esta 4T, Miguel Torruco ya tiene un “Plan B” y ya está viendo con Esteban Moctezuma encontrar fechas para que los alumnos puedan tener fines de semana largos y hacer estos obligatorios para todos.

Excelente plan, ahora descansaremos los tres fines de semana largos para apoyar al turismo y la integración familiar, además de los días oficiales y los puentes que se puedan lograr cuando estos caigan en martes o jueves, eso si con el compromiso de cumplir nuestro deber cívico de acordarnos porqué nos tocó rascarnos el ombligo ese día.

De la rifa, cada día todo está más claro, se rifa un avión que no es avión, pero se rifa lo que vale el avión, un avión que prometió vender y no ha vendido y ahora lo está rifando, pero no lo va a rifar, “parece trabalenguas”.

Nuevamente con su ojo clínico se dio cuenta que al no rifar realmente el avión se generó un desánimo en participar, ya que es más de lo mismo, un simple sorteo a los que ya nos tiene acostumbrada la ahora extinta Lotería Nacional para la Asistencia Publica en proceso de fusión con Pronósticos Deportivos, decidió organizar una cena con los 100 hombres y mujeres que dominan el ámbito empresarial de este país para venderles algunos boletitos.

El objetivo de esta cena era colocar 4 millones de los 6 millones de cachitos de $500.00 cada uno en paquetes de 40 mil boletos cada uno con una aportación de 20 millones cada empresario.

En esta deliciosa cena de tamales de chipilín y chocolate, ya que a estos no les gusta el atole con el dedo, se dedicó a explicarles con detalle el objetivo de la rifa y cómo se está organizando esta. Y estos que han demostrado que de negocios si saben y que siempre hay que estar bien con quien les puede dar o revocar concesiones, mandar auditorías, dar y quitar contratos, no se les atragantaron los “Tamales de (a) Huevo” y sacaron las chequeras.

Nuestro flamante e independiente fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien no recibe línea de Mi Viejito Lindo, como buen investigador y con la perspicacia que lo caracteriza, encontró cómo convencer a una empresa constructora, a la que le habían dado una lanita por la cancelación de un contrato con el Infonavit, regresara 2 mil millones, el 40% de lo que recibió por esta cancelación.

Le entregó como dicen por allí, haciendo “caravana con sombrero ajeno”, estos 2 mil millones que pertenecen al Infonavit, es decir, a los trabajadores que han puesto su dinero para poder hacerse de su casita.

Hay que ver como resuelven el problema del Infonavit cuando éste quebranto salga a flote y se necesiten esos 5 mil millones que debió pagar Alejandro Murat Hinojosa, actual gobernador de Oaxaca, cuando era Director General de este instituto para poder cancelar el contrato que tenía de exclusividad con una constructora.

