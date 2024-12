Iceberg gigante, a la deriva en el Océano Atlántico

Ciudad de México.— Pasar demasiado tiempo sentado (sedentarismo) puede perjudicar la salud del corazón, incluso en personas que realizan actividades deportivas de manera frecuente.

Un estudio asoció que permanecer más de 10 horas sentado, aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular.

El análisis realizado por Asociación Americana del Corazón contó con la participación de 89 mil 530 participantes.

Según el Journal of the American College of Cardiology (JACC), se recomiendan más de 150 minutos de actividad física moderada a vigorosa a la semana.

Sin embargo, los expertos del estudio afirman que el ejercicio es solo una pequeña parte de la actividad diaria total, y las directrices actuales no proporcionan orientaciones específicas sobre el sedentarismo, que representa una parte mucho mayor de la actividad diaria.

Sedentarismo y sus efectos en el corazón

El análisis estudió la cantidad de tiempo sedentario en el que el riesgo de enfermedad cardiovascular es mayor.

Además, exploró cómo este comportamiento y la actividad física repercuten conjuntamente en las probabilidades de fibrilación auricular, insuficiencia cardiaca, infarto de miocardio y mortalidad.

Entre los 89 mil 530 participantes del biobanco de Reino Unido, la edad media era de 62 años y el 56.4 por ciento eran mujeres. Estos enviaron datos de un acelerómetro triaxial de muñeca que captaba el movimiento durante siete días; el tiempo medio de sedentarismo diario fue de 9.4 horas.

Durante ocho años, 3 mil 638 individuos (4.9 por ciento) desarrollaron fibrilación auricular. Mientras que mil 854 (2.1 por ciento) insuficiencia cardíaca, mil 610 (1.84 por ciento) infarto de miocardio y 846 (0.94 por ciento) fallecieron.

Los efectos del tiempo sedentario variaron según el resultado. En el caso de la fibrilación auricular y el infarto de miocardio. Es decir, que el riesgo aumentó de forma constante con el tiempo sin grandes cambios.

En el caso de la insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular, el aumento del riesgo fue mínimo hasta que el tiempo sedentario superó las 10.6 horas diarias, momento en el que el riesgo se incrementó significativamente, “lo que muestra un efecto de umbral”.

Estudios explican que sustituir 30 minutos de sedentarismo con actividad física puede reducir los riesgos para la salud del corazón.

JAHA