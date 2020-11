Investigación y ciencia, apuesta para mitigar impacto por consumo de tabaco

Ciudad de México.- México debe apostar por la investigación disponible para mitigar el impacto que tiene el consumo de tabaco en la población mexicana, fue uno de los mensajes que dejaron especialistas en el Foro “Futuro del Control del Tabaco en México”, organizado este martes por la Cámara de Diputados.

Si bien los participantes coincidieron en que el tabaquismo es un serio problema de salud pública y que el consumo del tabaco causa daños a la salud tanto a quienes fuman, como a quienes se ven expuestos al humo que genera la combustión del cigarro tradicional, expertos en el tema consideran que la base científica juega un papel clave para mitigar el impacto que el tabaquismo genera en los consumidores.

“En México tenemos muchas evidencias, pero no tenemos investigación respecto a las alternativas al tabaco. No hay alternativas y no deben usarse si no es para dejar de fumar o para reducir su intensidad. Aquí en México, por lo menos, el que quiera conseguir alternativas sin humo para administración sin humo, lo puede hacer sin dificultad en internet, y eso es muy peligroso”, señaló Alejandro Macías, médico clínico e investigador de la Universidad de Guanajuato.

“Hay un mercado negro, que en este momento, quien quiera conseguir cualquiera de las alternativas sin humo, lo va a conseguir en productos que no van a tener ninguna regulación; se está exponiendo a un riesgo signiificativo y el estado no está recabando ningún impuesto de eso. La acción debe ser por la regulación, es difícil tener prohibidas las alternativas sin humo, cuando tenemos permitido el tabaco”, agregó.

Por su parte, Malaquías López, académico de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que la prohibición de para los productos libres de humo (como los vapeadores, cigarros electrónicos y sistemas de tabaco calentado) no es el camino que debe tomar las políticas públicas en México, como la Ley General para el Control del Tabaco, ya que ayuda en poco al objetivo de disminuir sustancialmente el número de fumadores en nuestro país.

“No podemos mantener en México la posición de la prohibición. Necesitamos entrar en una etapa de mayor entendimiento, acerca del impacto que tienen las condiciones extremas, y buscar las condiciones para poder escapar de ella. Nadie en sus cabales defiende la iniciación, se trata de cómo lograr la cesación, cómo si ya han sido capturados pueden salir de él, o por lo menos atenuar las consecuencias que está teniendo; pero de ninguna manera promover la entrada de los jóvenes”, comentó.

Por su parte, Jesús Felipe González Roldán, titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, planteó la necesidad de una actualización del marco normativo vigente en México para los productos de tabaco y nicotina, pues “tenemos 10 años sin que se modifique; la prohibición en un momento dado no ha permitido una regulación adecuada y por lo tanto, hay una permisividad” para la venta ilegal de productos y el acceso de cigarros a niños y jóvenes. “En salud no se debe improvisar y se debe trabajar en equipo”, enfatizó.

Por el contrario, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, calificó como un “peligro” la aprobación de productos alternativos para el consumo de tabaco (snus, vapeadores, e-cigarettes o calentadores de tabaco) al considerar que, pese a la evidencia científica y el trabajo realizado en conjunto por parte de la industria, sociedad y organismos independientes, existen interés particulares detrás de la búsqueda de una regulación, cuando en otros países como Estados Unidos Unidos, Japón o Inglaterra, la apertura a la innovación y a la tecnología ha dado buenos resultados.